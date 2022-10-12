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吳德榮：颱風若生成15日起最近台灣 對北部東部威脅大

2022/10/12 09:07（10/12 09:42 更新）
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氣象專家吳德榮說，根據模擬模式顯示，15日到17日有熱帶擾動甚至颱風最接近台灣，但目前預報路徑分歧。（圖取自中央氣象局網頁cwb.gov.tw）
氣象專家吳德榮說，根據模擬模式顯示，15日到17日有熱帶擾動甚至颱風最接近台灣，但目前預報路徑分歧。（圖取自中央氣象局網頁cwb.gov.tw）
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（中央社記者余曉涵台北12日電）氣象專家吳德榮今天說，根據模擬模式顯示，15日到17日有熱帶擾動甚至颱風最接近台灣，但目前預報路徑分歧，仍有很大的不確定性，應密切觀察。

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「三立準氣象．老大洩天機」表示，今、明兩天，大台北及東半部有局部短暫雨，背風面新竹以南多雲時晴，白天起各地氣溫稍回升，北台仍偏涼，中南部日夜溫差大。

吳德榮說，15日熱帶系統外圍水氣影響，北部及東半部有局部雨，山區有局部短暫雨。

吳德榮表示，16、17日受到共伴效應影響，北部、東半部明顯降雨，其他地區亦轉有局部雨。

18日冷空氣南下，北台轉冷， 北部、東半部仍有雨，中南部地區好轉，模式模擬仍在調整中，請注意資料的更新。

吳德榮指出，本週西北太平洋有熱帶擾動發展成颱的機率，15日至17日最靠近台灣，其可能路徑包括在台灣東側北轉，距離越近，對北部、東半部的威脅越大；或者進入巴士海峽再北轉，「共伴效應」可能為北部、東半部帶來大量降雨，若北轉時進入台灣海峽，南部亦可望有一些降雨，但若期待完全紓解曾文水庫的缺水，則差得太遠、不切實際。

吳德榮說，第3種是通過巴士海峽後再往西南進入南海，共伴效應仍有為北部、東半部帶來大量降雨的機率。

不過，吳德榮說，週末起系集模擬路徑的分歧，即反映台灣附近大氣環境複雜，故有較大的不確定性，模式會持續調整，應密切觀察。（編輯：張銘坤）1111012

中央氣象局11日貼文表示，菲律賓東方海面低氣壓週末較接近台灣，將為北部東半部帶來雨勢，要持續留意動態。（圖取自facebook.com/CWB.TW）
中央氣象局11日貼文表示，菲律賓東方海面低氣壓週末較接近台灣，將為北部東半部帶來雨勢，要持續留意動態。（圖取自facebook.com/CWB.TW）
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