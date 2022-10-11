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吳德榮：週末留意秋颱發展 與東北季風有共伴效應

2022/10/11 08:18（10/11 08:48 更新）
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氣象專家吳德榮表示週末有熱帶擾動發展，有成颱機會，預估15至17日最接近台灣。（圖取自中央氣象局網頁cwb.gov.tw）
氣象專家吳德榮表示週末有熱帶擾動發展，有成颱機會，預估15至17日最接近台灣。（圖取自中央氣象局網頁cwb.gov.tw）
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（中央社記者張雄風台北11日電）氣象專家吳德榮表示，週末有熱帶擾動發展，有成颱的機會，預估15至17日最接近台灣，但路徑不確定性大，接近台灣時與東北季風產生的「共伴效應」，對台灣各地的威脅不同，需再觀察。

中央氣象局今天發布陸上強風特報，東北風明顯偏強，桃園至台南、東部、東南部（含蘭嶼、綠島）、恆春半島沿海空曠地區及澎湖、金門易有9至10級強陣風，鄰近海域並有較大風浪；基隆北海岸、東北部沿海及馬祖亦有較強陣風。

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「三立準氣象．老大洩天機」表示，最新歐洲模式模擬顯示，今天東北部有局部短暫雨，大台北近山區有零星飄雨，其他各地晴時多雲，北偏涼、南微熱，各地早晚微冷。

吳德榮指出，明天、13日迎風面水氣略增，大台北及東半部有局部雨，背風面新竹以南晴時多雲，氣溫稍回升；14日上半天降雨短暫緩和，下半天起迎風面水氣更增多，桃園以北及東半部有局部雨，新竹以南晴時多雲；15至17日各地天氣轉變，受影響程度與颱風動向密切相關，尚待持續觀察。

吳德榮進一步說明，最新歐、美模式系集模擬顯示，本週「西北太平洋」有熱帶擾動發展成颱的機會，15至17日最靠近台灣，其可能路徑包括在台灣東側北轉、進入巴士海峽再北轉或通過巴士海峽再進入南海。

吳德榮表示，此3種路徑及其與東北季風產生的「共伴效應」，對台灣各地的威脅不同，但因皆屬期末的模擬，「不確定性」較大，模式會持續調整，應密切觀察。（編輯：張銘坤）1111011

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