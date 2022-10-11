北涼南暖南北溫差大 水氣漸增

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圖為民眾10日到士林官邸參加活動穿上外套禦寒。中央社記者徐肇昌攝 111年10月10日

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（中央社台北11日電）中央氣象局表示，今天東北季風影響，清晨各地都蠻涼的，西半部及東北部低溫約攝氏19、20度，其他地方在22度左右。

白天桃園以北及宜蘭仍偏涼，高溫22、23度，竹苗及花東約25、26度，中南部高溫仍有30度左右，南北溫差較大，南來北往請留意溫度變化。

迎風面水氣會逐漸增加，桃園以北及東半部有局部短暫雨，其中基隆北海岸及東北部降雨時間較長，至於新竹以南大多為多雲到晴，午後山區有局部短暫陣雨。

東北風明顯偏強，台南以北至桃園、花蓮、台東(含蘭嶼、綠島)、恆春半島沿海空曠地區及澎湖、金門易有9至10級強陣風，東北部沿海及馬祖也有較強陣風，鄰近海域並有較大風浪；東南部（含蘭嶼、綠島）及恆春半島沿海有長浪發生的機率，海上作業及海邊活動請注意安全。

根據環保署空氣品質預報資訊：今天東北季風影響，竹苗以北空品區位於迎風面，擴散條件佳；中部以南空品區位於下風處，污染物稍易累積；彰化至雲嘉南沿海零星地區，因風速較強，可能引發地表揚塵現象影響空氣品質及能見度；北部、竹苗、宜蘭、花東空品區及馬祖、澎湖為「良好」等級；中部、雲嘉南、高屏空品區及金門為「普通」等級。（編輯：張銘坤）1111011