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東北季風影響11日北部清晨低溫20度 東北部12日起防大雨

2022/10/10 17:32（10/10 17:43 更新）
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圖為民眾到士林官邸參加活動穿上外套禦寒。中央社記者徐肇昌攝 111年10月10日
圖為民眾到士林官邸參加活動穿上外套禦寒。中央社記者徐肇昌攝 111年10月10日
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（中央社記者張雄風台北10日電）氣象局今天說，明天清晨是這波東北季風最涼冷的時候，北部低溫約攝氏20度，部分地區再低1、2度；12日起東北部防局部大雨；15至17日因熱帶系統影響，雨區擴大為北部、東半部。

中央氣象局預報員曾昭誠告訴中央社記者，未來一週仍受東北季風影響，明天起水氣漸增，桃園以北、東半部下雨機會增加；12、13日東北部地區會有局部大雨發生，恆春半島也有局部短暫雨。

另外，曾昭誠提醒，明天、12日東南部（含蘭嶼、綠島）及恆春半島沿海有長浪發生。

曾昭誠指出，14日是各地降雨較少的空檔；15至17日因東北風及熱帶擾動帶來水氣，北部、東半部地區都有短暫雨，基隆北海岸、東北部會有局部大雨；其他地區為多雲到晴，午後有局部短暫陣雨。

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溫度方面，曾昭誠說，明天清晨是這波東北季風最涼冷的時候，預估北部清晨低溫約20度，中南部21、22度，局部地區可能會再低1、2度；明天過後溫度會緩慢回升，中南部若有陽光高溫有機會能回到30度，北部約26度。

曾昭誠提到，目前熱帶擾動位置約在關島附近，環境雖然適合它發展，但還在整合中，尚未有明確的旋轉中心，能否發展成颱風，各國模擬模式分歧、有不確定性；目前預估靠近台灣的時間約15至17日，不論是否會成為颱風，都會帶來水氣影響台灣北部及東半部地區。（編輯：管中維）1111010

（圖取自facebook.com/CWB.TW）
（圖取自facebook.com/CWB.TW）
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