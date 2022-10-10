東北季風增強天氣轉涼 沿海風強浪大留意長浪

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（中央社台北10日電）中央氣象局表示，今天東北季風增強，清晨前水氣仍多，桃園以北及東半部地區降雨機率高，白天以後隨著乾空氣抵達台灣，迎風面降雨逐漸減少，剩下東北部地區仍有局部短暫雨。

桃園以北及花蓮、台東轉為多雲的天氣，至於新竹以南大多為多雲到晴，清晨至上午南部地區有零星短暫雨，午後中部山區及南部地區則有局部短暫陣雨。

這波東北季風帶來的冷空氣較強，中部以北及東北部會比過去幾天再涼一些，清晨低溫中部以北及宜花來到攝氏20、21度，其他地方約22度附近，白天新竹以北及宜蘭高溫只有22、23度，其他地方在25、26度以上，中南部仍有30度左右的高溫，今天晚上之後，各地都會比今天清晨再更涼一些，請留意溫度的變化。

東北季風增強，台南以北、東半部（含蘭嶼、綠島）、恆春半島沿海空曠地區及澎湖、金門、馬祖將有9至11級強陣風，鄰近海域風浪較大；東南部（含蘭嶼、綠島）及恆春半島沿海有長浪發生的機率，海上作業及海邊活動請注意安全。

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根據環保署空氣品質預報資訊：今天東北季風增強，竹苗以北空品區位於迎風面，擴散條件佳；中部以南空品區位於下風處，污染物稍易累積，午後受光化作用影響，臭氧濃度稍易上升；雲嘉南沿海地區因午後風速較強，可能引發地表揚塵現象影響空氣品質及能見度。

宜蘭、花東空品區為「良好」等級；北部、竹苗、中部、雲嘉南空品區及馬祖、金門、澎湖為「普通」等級；高屏空品區為「橘色提醒」等級；詳查https://airtw.epa.gov.tw。（編輯：張銘坤）1111010