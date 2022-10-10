更多編輯台推薦新聞：
宋碩芸雪梨羽球挑戰賽單、雙打封后 台灣選手包辦5座冠軍
運動

宋碩芸雪梨羽球挑戰賽單、雙打封后 台灣選手包辦5座冠軍

中共20大人事撲朔迷離 誰上誰下習說了算
兩岸

中共20大人事撲朔迷離 誰上誰下習說了算

鳥嘴潭人工湖112年底完工 扛下百萬人日用水超級任務
生活

鳥嘴潭人工湖112年底完工 扛下百萬人日用水超級任務

次世代疫苗18歲以上預約看這裡 新北桃園台中高雄設點隨到隨打
生活

次世代疫苗18歲以上預約看這裡 新北桃園台中高雄設點隨到隨打

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 生活

吳德榮：11日北台灣探16度 週末留意颱風動向

2022/10/10 08:36（10/10 08:52 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
象專家吳德榮表示，11日清晨北台灣平地最低氣溫約降至攝氏16、17度。圖為民眾撐傘前往新北市三峽祖師廟。（中央社檔案照片）
象專家吳德榮表示，11日清晨北台灣平地最低氣溫約降至攝氏16、17度。圖為民眾撐傘前往新北市三峽祖師廟。（中央社檔案照片）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者張雄風台北10日電）氣象專家吳德榮今天表示，今天天氣好轉、北台灣氣溫漸降，明天清晨北台灣平地最低氣溫約降至攝氏16、17度；明晚起大台北、東半部轉有雨；週末降雨漸趨明顯，需視颱風發展、動向而定。

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「三立準氣象．老大洩天機」表示，最新歐洲模式模擬顯示，國慶日白天天氣好轉，山區及東半部仍有局部零星飄雨；北台灣氣溫漸降、愈晚愈涼，今夜北台灣平地最低氣溫約降至17、18度，中南部白天仍偏熱、早晚涼，日夜溫差大。

吳德榮表示，最新模式模擬顯示，明天北部、東北部多雲，其他各地晴時多雲，北舒適、南微熱，各地早晚偏涼微冷，清晨北台灣平地最低氣溫約降至16、17度。

吳德榮指出，明晚至13日迎風面水氣增，大台北及東半部轉有局部雨，背風面新竹以南晴時多雲，氣溫稍回升；14日水氣減少，東北部仍有局部短暫雨，大台北多雲，新竹以南晴時多雲。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

吳德榮提到，最新各國模式模擬顯示，本週「西北太平洋」又有熱帶擾動活動，並有發展成颱的機會，15、16日迎風面水氣逐日增多，北部及東半部降雨漸趨明顯，影響程度與颱風的動向有關，尚待持續觀察。

吳德榮說明，歐洲模式模擬16日颱風已進入巴士海峽，與東北季風產生「共伴效應」，17日在台灣附近迴轉；美國模式模擬，時間落後約2天，18日颱風才進入巴士海峽，之後的路徑則偏西進入南海。因屬期末的模擬，皆有「不確定性」，模式會持續調整，應密切觀察。（編輯：張銘坤）1111010

（圖取自facebook.com/CWB.TW）
（圖取自facebook.com/CWB.TW）
延伸閱讀
宜蘭2天雨量破千 吳德榮：慎防致災性降雨國慶日冷空氣增強各地夜晚低溫20度 北部東北部12日起轉雨國慶大會直播這裡看 「橘色惡魔」表演、雷虎衝場亮點多
吳德榮
吳德榮：國慶日轉乾冷 留意秋颱發展東北季風挾帶水氣 吳德榮示警注意異常降雨
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族