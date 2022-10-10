吳德榮：11日北台灣探16度 週末留意颱風動向

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（中央社記者張雄風台北10日電）氣象專家吳德榮今天表示，今天天氣好轉、北台灣氣溫漸降，明天清晨北台灣平地最低氣溫約降至攝氏16、17度；明晚起大台北、東半部轉有雨；週末降雨漸趨明顯，需視颱風發展、動向而定。

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「三立準氣象．老大洩天機」表示，最新歐洲模式模擬顯示，國慶日白天天氣好轉，山區及東半部仍有局部零星飄雨；北台灣氣溫漸降、愈晚愈涼，今夜北台灣平地最低氣溫約降至17、18度，中南部白天仍偏熱、早晚涼，日夜溫差大。

吳德榮表示，最新模式模擬顯示，明天北部、東北部多雲，其他各地晴時多雲，北舒適、南微熱，各地早晚偏涼微冷，清晨北台灣平地最低氣溫約降至16、17度。

吳德榮指出，明晚至13日迎風面水氣增，大台北及東半部轉有局部雨，背風面新竹以南晴時多雲，氣溫稍回升；14日水氣減少，東北部仍有局部短暫雨，大台北多雲，新竹以南晴時多雲。

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吳德榮提到，最新各國模式模擬顯示，本週「西北太平洋」又有熱帶擾動活動，並有發展成颱的機會，15、16日迎風面水氣逐日增多，北部及東半部降雨漸趨明顯，影響程度與颱風的動向有關，尚待持續觀察。

吳德榮說明，歐洲模式模擬16日颱風已進入巴士海峽，與東北季風產生「共伴效應」，17日在台灣附近迴轉；美國模式模擬，時間落後約2天，18日颱風才進入巴士海峽，之後的路徑則偏西進入南海。因屬期末的模擬，皆有「不確定性」，模式會持續調整，應密切觀察。（編輯：張銘坤）1111010