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東北季風持續影響 北台稍涼、中南部日夜溫差大

2022/10/12 08:06
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（中央社台北12日電）氣象局表示，今天東北季風持續影響，清晨各地有秋涼感覺，西半部及東北部低溫約攝氏19至21度，花東地區約22、23度。

中央氣象局指出，白天桃園以北及宜蘭氣溫稍微回升，預測高溫約23、24度，竹苗及花東約26至28度，中南部高溫約31、32度，日夜溫差較大，早出晚歸請留意溫度變化，適時增減衣物。

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至於降雨方面，氣象局說，迎風面的桃園以北、東半部及恆春半島有局部短暫雨，其中基隆北海岸及東北部降雨時間較長，東北部地區有局部大雨發生的機率，而新竹以南大多為多雲到晴，午後中南部山區有局部短暫陣雨。

氣象局指出，東北風明顯偏強，桃園至嘉義、東南部（含蘭嶼、綠島）、恆春半島沿海空曠地區及澎湖、金門易有9至10級強陣風，基隆北海岸、花東沿海及馬祖也有較強陣風，鄰近海域並有較大風浪；今天東南部（含蘭嶼、綠島）及恆春半島沿海有長浪發生的機率，海上作業及海邊活動請注意安全。（編輯：李錫璋）1111012

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