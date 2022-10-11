颱風桑卡13日有機會生成 15日起北、東北部防雨

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（中央社記者張雄風台北11日電）氣象局今天表示，位於菲律賓東方海面的熱帶擾動，不排除最快明天增強為熱帶低壓，13、14日有機會成為今年第19號颱風桑卡，可能與東北季風形成共伴，15、16日為北部、東北部帶來顯著降雨。

中央氣象局預報員陳伊秀告訴中央社記者，明天仍受東北季風影響，天氣與今天類似，雨區以桃園以北、東半部有局部短暫陣雨，宜蘭則可能會有局部大雨發生；新竹以南以午後山區有零星短暫雨為主。

陳伊秀說，13、14日東北季風稍微減弱，雨區與明天類似，宜蘭仍須防局部大雨；15、16日低壓雲系逐漸接近、水氣增加，降雨以迎風面北部、東半部地區為主，其中還是以宜蘭降雨較顯著，要留意局部大雨發生。

陳伊秀提到，目前預估17日受南方低壓雲系及東北季風增強影響，北部及東北部天氣轉涼；北部及東北部地區有雨，並有局部大雨發生，東部、東南部、南部地區及中部山區有短暫雨，其他地區為多雲。

陳伊秀進一步說明，目前位於菲律賓東方海面的熱帶擾動，未來預估持續朝西移動，過程中環境也適合它發展，不排除最快明天有機會增強為熱帶性低氣壓，13、14日增強為颱風，也是今年第19號颱風桑卡，最接近台灣的時間是15至17日。

至於熱帶系統的移動路徑，陳伊秀指出，目前各國模式有較多分歧，現在氣象局預測是向西穿過巴士海峽，可能會與東北季風共伴，為東北部帶來顯著降雨；但若東北季風提早南移，熱帶系統則可能提早自台灣東方海面北轉；目前兩者在預測上都還有不確定性，因此影響台灣的時間和範圍也都可能會再變動。

氣溫方面，陳伊秀說，明天中南部還是早晚有涼意，低溫約攝氏22、23度，高溫則有機會達30至32度，北台灣整天都有涼意，高溫約23、24度，低溫約20度；13、14日北部高溫會回到25、26度，但15日之後降雨增加，預估17日起東北季風增強，又會再降溫。（編輯：陳政偉）1111011