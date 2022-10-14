更多編輯台推薦新聞：
專訪／貓給了她一個家 馬尼尼為的愛憎台北
文化

專訪／貓給了她一個家 馬尼尼為的愛憎台北

20大前北京高架橋懸掛反習布條 中國網路全面封殺照片
兩岸

20大前北京高架橋懸掛反習布條 中國網路全面封殺照片

台東山洞6000年前女性骨骸 研究：台灣「黑矮人」可能為真
科技

台東山洞6000年前女性骨骸 研究：台灣「黑矮人」可能為真

中共20大專題》鄧小平繼承體制壽終 習近平創建新王朝

中共20大專題》鄧小平繼承體制壽終 習近平創建新王朝

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 生活
最新天氣
新聞專題
最新天氣
首頁 / 生活

週末可能三颱共舞 氣象局：TD23估15日成颱有機會發海警

2022/10/14 12:16（10/14 12:29 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
目前太平洋共有3個熱帶性低氣壓，中央氣象局預計TD22（左）14日增強為颱風桑卡，位於菲律賓東方海面的TD23（中）對台灣影響比較大，15日有可能成颱。（圖取自中央氣象局網頁cwb.gov.tw）
目前太平洋共有3個熱帶性低氣壓，中央氣象局預計TD22（左）14日增強為颱風桑卡，位於菲律賓東方海面的TD23（中）對台灣影響比較大，15日有可能成颱。（圖取自中央氣象局網頁cwb.gov.tw）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者余曉涵台北14日電）中央氣象局表示，海面上的3個熱帶性低氣壓今明兩天有機會增強為颱風，其中位於菲律賓東方海面的TD23預計明天增強為颱風後，有可能同步發布海上颱風警報。

根據中央氣象局觀測，目前太平洋共有3個熱帶性低氣壓。氣象局預報員張承傳告訴中央社記者，3個熱帶性低氣壓都有機會增強為颱風，TD22預計今天就會增強為颱風桑卡，對台灣較無影響。

張承傳指出，位於菲律賓東方海面的TD23對台灣影響比較大，預計明天會增強為颱風尼莎或海棠，屆時有可能同步發布海上颱風警報，外圍環流也會影響台灣，會不會碰到陸地要再觀察。

張承傳說，預計TD23通過巴士海峽後，17日因東北季風增強，路徑就會往西南去，還要再觀察。至於TD24也有機會在明天增強為颱風，但對台灣影響不大。（編輯：唐聲揚）1111014

（圖取自中央氣象局網頁cwb.gov.tw）
（圖取自中央氣象局網頁cwb.gov.tw）
延伸閱讀
吳德榮：熱帶擾動發展中 16日起北部東半部防致災性降雨颱風桑卡及尼莎預估接力生成 15至17日降雨明顯9月雨量僅長期平均值6成 颱風生成數多出近2個
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
請繼續下滑閱讀