週末可能三颱共舞 氣象局：TD23估15日成颱有機會發海警
2022/10/14 12:16（10/14 12:29 更新）
目前太平洋共有3個熱帶性低氣壓，中央氣象局預計TD22（左）14日增強為颱風桑卡，位於菲律賓東方海面的TD23（中）對台灣影響比較大，15日有可能成颱。（圖取自中央氣象局網頁cwb.gov.tw）
（中央社記者余曉涵台北14日電）中央氣象局表示，海面上的3個熱帶性低氣壓今明兩天有機會增強為颱風，其中位於菲律賓東方海面的TD23預計明天增強為颱風後，有可能同步發布海上颱風警報。
根據中央氣象局觀測，目前太平洋共有3個熱帶性低氣壓。氣象局預報員張承傳告訴中央社記者，3個熱帶性低氣壓都有機會增強為颱風，TD22預計今天就會增強為颱風桑卡，對台灣較無影響。
張承傳指出，位於菲律賓東方海面的TD23對台灣影響比較大，預計明天會增強為颱風尼莎或海棠，屆時有可能同步發布海上颱風警報，外圍環流也會影響台灣，會不會碰到陸地要再觀察。
張承傳說，預計TD23通過巴士海峽後，17日因東北季風增強，路徑就會往西南去，還要再觀察。至於TD24也有機會在明天增強為颱風，但對台灣影響不大。（編輯：唐聲揚）1111014
（圖取自中央氣象局網頁cwb.gov.tw）
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