颱風尼莎暴風圈有擴大趨勢 16至17日雨勢最明顯

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者余曉涵台北15日電）颱風尼莎靠近，中央氣象局今天表示，海警範圍除了巴士海峽外，新增東沙島海面；氣象局持續針對8縣市發布豪雨特報，其中台北市為大豪雨範圍，提醒民眾留意雨勢。

根據氣象局觀測，颱風尼莎今天下午5時的中心位置在北緯 18.8度，東經123.8度，即在鵝鑾鼻的東南方約460公里上，以每小時17公里速度，向西北西進行，中心最大風速每秒18公尺（約每小時65公里），相當於8級風，7級暴風半徑120公里。

氣象局持續發布豪雨特報，受到颱風外圍環流影響，今天晚間至明天台北市山區有局部大豪雨或超大豪雨，宜蘭縣、新竹縣山區及基隆北海岸、新北市有局部大雨或豪雨，新竹以北、宜蘭地區及台中、花蓮山區有局部大雨發生的機率，山區慎防坍方、落石，低窪地區慎防淹水。

超大豪雨地區為台北市山區；豪雨地區為基隆北海岸、新北市、新竹縣山區、宜蘭縣山區；大雨地區為台北市、桃園市、新竹縣、台中市山區、宜蘭縣、花蓮縣山區。

氣象局預估16至17日雨勢最明顯。（圖取自facebook.com/CWB.TW）

中央氣象局預報員謝佩芸表示，16日白天雨勢會更明顯。（圖取自CWB氣象局YouTube頻道網頁youtube.com）

中央氣象局15日下午5時發布24小時累積雨量預測。（圖取自中央氣象局網頁cwb.gov.tw）

根據氣象局的風雨預報，24小時雨量預測宜蘭山區可達到400毫米，雙北山區及花蓮縣山區最高可達到340毫米，桃園市、新竹縣山區也可達到300毫米；平地方面，預計宜蘭縣最高可到340毫米，花蓮縣300毫米，台東縣及新北市250毫米，台北市及桃園市有190毫米。

氣象局預報員謝佩芸說，尼莎暴風圈朝巴士海峽接近，對巴士海峽及東沙島海面構成威脅，海警範圍包含巴士海峽、東沙島海面。

謝佩芸指出，尼莎未來環境條件仍有利發展，預計強度有逐漸增強且暴風圈也有擴大的趨勢。

氣象局表示，明天至17日受到颱風外圍環流及東北季風雙重影響，迎風面雨勢持續，新竹以北、東半部地區及中部山區有局部大雨或豪雨發生的機率，其中東北部地區及大台北山區更有局部豪雨等級以上降雨發生的可能，但雨勢大小仍須視颱風強度、距台遠近及其與東北季風交互作用大小而定。

謝佩芸指出，尼莎明天白天會通過台灣正南方，是最靠近台灣的時候，17日進入南海逐漸遠離。

謝佩芸說，東北部地區容易出現大豪雨或更大降雨，北北基桃也要留意豪雨機率。

風力方面，謝佩芸指出，17日及18日將是風力最強的時候，屆時中部沿海有出現11級強陣風機率，台南以北及東半部有8到9級強陣風出現。（編輯：管中維）1111015

影片來源：CWB氣象局

（圖取自中央氣象局網頁cwb.gov.tw）

圖為15日下午5時50分雷達合成回波圖。（圖取自中央氣象局網頁cwb.gov.tw）

（圖取自中央氣象局網頁cwb.gov.tw）

中央氣象局15日持續發布豪雨特報，提醒台北市、新北市等8縣市民眾留意雨勢。（圖取自中央氣象局網頁cwb.gov.tw）