颱風尼莎影響 海上交通16日停航26航次

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（中央社記者余曉涵台北15日電）颱風尼莎靠近，海陸空交通運輸都受到影響，尤其海運方面，根據交通部航港局統計，明天共停航5航線、26航次。

根據氣象局觀測，颱風尼莎今天晚間8時的中心位置在北緯18.8度，東經123.1度，即在鵝鑾鼻的東南方約 410公里上，以每小時15轉18公里速度，向西北西轉西進行，中心最大風速每秒20公尺（約每小時72公里），相當於8級風，7級暴風半徑120公里。

交通部民用航空局表示，受到尼莎影響，今天截至上午6時，國內線取消15架次，國際暨兩岸航線未受影響。

海運方面，航港局表示，今天共有5航線，12航次停航 。航港局預估明天有5航線，共26航次停航，包含基隆-馬祖全部停航（2航次）；南竿-莒光全部停航（6航次）；南竿-東引全部停航（1航次）；富岡-綠島全部停航（14航次）；富岡-蘭嶼全部停航（3航次）。

另外，省道方面，交通部公路總局表示，今天夜間至17日花蓮地區可能達大豪雨，大台北及宜蘭山區可能達超大豪雨等級，公路總局將視風雨狀況發布預警警戒作為。

公路總局指出，因應氣象局定量降水預報情資，可能實施管制路段，初步重點注意區域包含台2線、台7線、台8線、台9線、台9丁線，但實際作為將依即時氣象情資及現場情況機動調整。（編輯：管中維）1111015