颱風尼莎海警 農委會預期蔬菜供應量價穩定

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（中央社記者吳欣紜台北15日電）中央氣象局今天下午4時發布颱風尼莎海上颱風警報，農委會主委陳吉仲召開災害緊急應變小組視訊會議要求各單位戒備，農委會也說，已儲備足量庫存蔬菜，預期蔬菜供應量價穩定。

颱風尼莎今天下午2時生成，中央氣象局下午4時發布海上颱風警報，海警範圍除了巴士海峽外，新增東沙島海面，且會對局部地區帶來強風豪雨。

農委會晚間發布新聞稿指出，陳吉仲召開災害緊急應變小組視訊工作會議，尤其關心東部地區受0918地震影響、山區已有坡地崩塌與土石鬆動地區，因此請水土保持局務必要加強各項防減災措施，也請林務局、農田水利署就轄管林道、野溪、灌溉圳路等設施加強防範。

農委會表示，颱風尼莎帶來較大雨勢，特別是北部、東北部及東部山區，林務局太平山森林遊樂區今天傍晚已進行管制遊客只出不進，並公告明天休園，呼籲遊客切勿於颱風期間前往山區，以避免發生危險。

另外，農委會也提到，目前正值番荔枝（大目種）、番石榴、香蕉、青蔥、甘藍等作物採收期，已啟動「農作物天然災害即時回報系統」，以利鄉鎮公所隨時依據颱風動態與受災情形回報。

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根據數據，今天台北果菜批發市場蔬菜平均每公斤交易價格新台幣39.6元，較昨天39.0元略增1.5%。因應颱風後蔬菜需要，農委會表示，已儲備足量庫存蔬菜，預期蔬菜供應量價穩定。

農委會也強調，颱風尼莎經過巴士海峽將是影響台灣最劇烈時候，會做好防患作業，並持續依據既有機制辦理各項應變措施，穩定各項農畜水產品的供應與價格，各項災情回報系統都已啟動，即時掌握各地災情，確保農民生計及民眾消費無虞。（編輯：管中維）1111015