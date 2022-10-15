防颱風尼莎 南橫天池至向陽段預警封閉2天

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（中央社記者洪學廣高雄15日電）因應颱風尼莎及近來南橫公路多次落石，且中央氣象局預測雨量將超標，台20線天池至向陽路段將從明天上午7時起預警性封閉至17日下午5時，搶修機具也已進駐待命。

公路總局第三區養護工程處今天下午發布訊息指出，台20臨105線25K~44K天池至向陽路段近日天氣不穩定，且預測明天受颱風尼莎與東北季風豪雨影響，加上中央氣象局擬於16日至17日發布豪大雨特報，預測雨量值超出管制路段封路標準大雨等級以上。

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第三區養工處表示，由於短時雷陣雨造成此路段常發生落石，經研判氣象水情情資，將於10月16日上午7時起實施預警性封閉至17日下午5時，屆時將恢復正常管制機制。目前已指派搶修機具進駐待命，由保全人員守視警戒，呼籲用路人在預警性封閉期間勿上山。

此外，第三區養工處也說明，因應颱風尼莎發布海上颱風警報，今天晚間6時起也同步成立緊急應變小組全面戒備，颱風影響期間將嚴密監控轄區降雨情形及資訊。 再次提醒有意上山遊客事先查詢道路管制時間與山區路況，若下雨有濃霧現象影響行車視距，用路人上山前務必評估氣候狀況，如遇下雨或濃霧天候盡量避免上山。（編輯：郭諭儒）1111015