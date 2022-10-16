颱風尼莎估持續增強 16及17日雨勢最大

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（中央社記者陳至中台北15日電）中央氣象局預報員謝佩芸15日表示，颱風尼莎晚間11時中心在鵝鑾鼻南南東方海面，向西北西轉西移動，強度預估會持續增強，雨勢最大是16日及17日兩天。

根據氣象局觀測，颱風尼莎15日晚間11時的中心位置在北緯18.9度，東經122.7度，即在鵝鑾鼻的南南東方約380公里處，以每小時16轉19公里速度，向西北西轉西進行，中心最大風速每秒20公尺（約每小時72公里），相當於8級風，7級暴風半徑120公里。

颱風尼莎暴風圈正朝巴士海峽接近，對巴士海峽及東沙島海面構成威脅。謝佩芸指出，尼莎強度仍為輕度颱風，但預估逐漸往西通過巴士海峽時，強度會持續增強，暴風半徑也有擴大趨勢。16日白天是相對離台灣較接近的時候，雨勢最大是16日及17日兩天。

雨量觀測上，迎風面北台灣、宜花降雨明顯，15日凌晨到晚間11時30分，台北擎天崗累積雨量已達601.5毫米，宜蘭翠峰湖達399.5毫米。

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氣象局持續發布豪雨特報，受到颱風外圍環流影響，15日晚間至16日台北市山區有局部大豪雨或超大豪雨，宜蘭縣山區有局部豪雨或大豪雨，新竹縣、台中市山區及基隆北海岸、新北市、台北市有局部大雨或豪雨，新竹以北、宜蘭及花蓮地區有局部大雨發生的機率，山區要慎防坍方、落石及溪水暴漲，低窪地區則要慎防淹水。

超大豪雨地區為台北市山區；大豪雨地區為宜蘭縣山區。（編輯：陳正健）1111015