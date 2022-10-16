宜蘭淹水一片汪洋 民宿8旅客受困獲救[影]

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者王朝鈺宜蘭16日電）受颱風尼莎及共伴效應影響，宜蘭降下滂沱大雨，宜蘭市清華二路一帶成了水鄉澤國，水深及腰，8名入住民宿的旅客動彈不得，消防局出動橡皮艇救援，協助8名旅客撤離。

宜蘭縣消防局上午8時40分接獲民眾報案，指宜蘭縣宜蘭市清華二路附近淹水，道路受阻無法通行，8名旅客受困在民宿，立即派遣第一消防大隊、宜蘭、員山消防分隊前往救援。

消防人員抵達現場後，發現附近一片汪洋，水深及腰，停在民宿的2輛轎車其中一輛水已淹到車燈，消防人員駕駛橡皮艇挺進現場後，於9時55分順利協助8名旅客搭乘橡皮艇撤離現場，安置在宜蘭市災害應變中心。

有住宿旅客忍不住抱怨，民宿業者向他說附近道路15年來不曾淹水，昨天入住時沒有發現異狀，沒想到一早起來就淹大水「現在是什麼情形」。

此外，宜蘭警分局指出，上午7時許獲報，員山鄉溪州大排因溪水暴漲導致道路積水，立即派員現場查看，積水已淹至道路導致車輛無法通行，員警為避免行經用路人遭受危害於浮洲橋下兩側設置交通錐及架設封鎖線暫時封閉，並於現場實施交通指揮及管制。

警方表示，經聯繫河川局人員至現場表示，目前因橋下兩側道路有積水，車輛暫無法進入，待水位稍退河川局將迅速抽水盡快讓道路恢復正常通行。

另外，交通部公路總局第4區養護工程處指出，北橫公路台7線86.5公里（大同鄉英士）路段上邊坡大量土石坍滑，使得道路雙向中斷，獨立山工務段已派人員和機具搶修，預計於中午12時搶通，待現場邊坡穩定勘查無落石狀況後開放通行。（編輯：張銘坤）1111016