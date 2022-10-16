北市宜蘭山區防超大豪雨 總累積雨量上看900毫米

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宜蘭部分地區16日上午累積雨量超過300毫米。氣象局預估自15日凌晨0時至17日深夜12時止，台北市、宜蘭縣山區累積雨量上看至900毫米。（圖取自中央氣象局網頁cwb.gov.tw）

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（中央社記者張雄風台北16日電）氣象局今天表示，受颱風尼莎影響，台北市及宜蘭縣山區有局部大豪雨或超大豪雨，預估總累積雨量以台北山區、宜蘭山區上看900毫米最多，平地則是新北、宜蘭約800毫米最多。

中央氣象局上午持續發布輕度颱風尼莎海上颱風警報，上午8時的中心位置在北緯19.3度，東經121.3度，即在鵝鑾鼻的南方約290公里處，以每小時17公里速度，向西轉西南西進行，中心氣壓985百帕。

氣象局更新豪雨特報，受颱風外圍環流影響，今天台北市及宜蘭縣山區有局部大豪雨或超大豪雨，桃園市及新竹縣山區有局部豪雨或大豪雨，台中市山區及基隆北海岸、新北市、台北市、花蓮縣有局部大雨或豪雨，新竹以北、宜蘭、台東地區、恆春半島及南投、高雄、屏東山區有局部大雨發生，山區慎防坍方、落石及溪水暴漲，低窪地區慎防淹水。

氣象局更新風雨預報，自昨天凌晨0時至17日深夜12時止，山區部分，台北市、宜蘭縣累積雨量預估為600至900毫米；新北市、花蓮縣為500至800毫米，桃園市、新竹縣為400至600毫米；台中市300至500毫米，苗栗縣、南投縣、台東縣為200至400毫米；高屏地區則是100至200毫米。

平地各地區總雨量預測，以新北市、宜蘭縣500至800毫米最多，其次為基隆市、台北市400至600毫米；桃園市為300至500毫米；花蓮縣、台東縣為200至400毫米；蘭嶼、綠島為150至300毫米；新竹縣市、苗栗縣為100至200毫米。

風力預測方面，陣風部分，今天中午至明天清晨6時，恆春半島為9至10級轉8至9級，新竹市、蘭嶼、綠島、連江、澎湖為8至9級；嘉義以北多為7至8級；台南為6至7級；南投、高屏為5至6級。

平均風力部分，蘭嶼、綠島及恆春半島仍有6至7級轉5至6級；離島連江、澎湖、金門是5至6級，本島嘉義以北大多為5至6級，台北市、南投縣、嘉義市、宜花東等為4至5級；南高屏地區為3至4級。（編輯：張雅淨）1111016

（圖取自中央氣象局網頁cwb.gov.tw）

（圖取自中央氣象局網頁cwb.gov.tw）

颱風尼莎強度預估會持續增強，暴風半徑也有擴大趨勢，雨勢最大是16日及17日兩天。（圖取自中央氣象局網頁cwb.gov.tw）