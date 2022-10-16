颱風影響 北橫、中橫及南橫3省道路段封閉

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（中央社記者汪淑芬台北16日電）颱風尼莎影響，全台多個縣市降豪雨。公路總局統計，到今天上午，封閉北橫、中橫及南橫3條省道部分路段。

公路總局發布新聞稿，到今天上午8時，南橫1處路段預警性封閉，北橫及中橫各有1處路段出現坍方或落石而封閉。

預警封閉的南橫路段是台20臨105線天池至向陽路（25K至44K），預計17日下午5時解除預警性封閉，並恢復正常管制。

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2處坍方受阻的省道，分別是北橫台7線大曼路段（47至50K），預計於18日中午12時搶通，但現場仍須經評估安全無虞後開放通行；中橫台8線關原路段（117k+400）現場持續落石中無法開放通行，道路雙向阻斷。

公路總局將持續監控颱風動態發布道路預警訊息，並即時處理災情。公路總局呼籲用路人，颱風豪雨期間山區道路易發生坍方、落石，路況難以掌握，如非必要請勿進入山區道路。（編輯：張銘坤）1111016