連日降雨致坍方 中橫關原段、錐麓古道封閉

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省道台8線中橫公路大禹嶺以東山區路段連日降雨，16日清晨117.4K關原災害搶修路段坍方、土石流，暫停原訂一天的4次放行。（第四區養護工程處太魯閣工務段提供）中央社記者李先鳳傳真 111年10月16日

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（中央社記者李先鳳花蓮縣16日電）省道台8線中橫公路大禹嶺以東山區路段連日降雨，今天清晨117.4k關原災害搶修路段坍方、土石流，暫停原訂一天的4次放行；太魯閣錐麓古道步道溪溝水位上漲，今天起封閉。

受尼莎颱風環流及東北季風共伴影響，雨勢不斷，位於碧綠神木與大禹嶺之間中橫關原路段117.4公里處不斷發生落石坍方，因搶修工程持續進行，採管制放行，管制路段為台8線114.6k至120.6k（關原至金馬隧道）。

公路總局第四區養護工程處太魯閣工務段表示，災害點117.4k因坍方、土石流，現場搶修人員、機械無法抵近，先退避至災點東端附近安全處所伺機搶修。考量氣象預報雨勢持續，為兼顧用路人及搶修人員安全，暫停今天原訂4次放行作業（原訂07:00~08:00、10:00、12:00~13:00、15:00放行），並視後續雨勢及邊坡狀況恢復原定放行措施。

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公路總局呼籲用路人，颱風、豪雨期間或地震過後，山區道路易坍方、落石，路況難以掌握，非必要勿進入山區道路，並應注意氣象資訊及道路通阻訊息，事先規劃行程預作應變準備。

另外，太魯閣國家公園管理處表示，尼莎颱風海警發布，山區評估累積雨量將超過100毫米，恐造成土石鬆滑，觀測錐麓古道步道300公尺處溪溝水位持續上漲，影響通行，自16日起封閉。（編輯：張銘坤）1111016

省道台8線中橫公路大禹嶺以東山區路段連日降雨，16日清晨117.4K關原災害搶修路段坍方、土石流，為兼顧用路人及搶修人員安全，暫時禁止通行。（第四區養護工程處太魯閣工務段提供）中央社記者李先鳳傳真 111年10月16日

受尼莎颱風環流及東北季風共伴影響，雨勢不斷，太魯閣國家公園管理處表示，山區評估累積雨量將超過100毫米，恐造成土石鬆滑，觀測錐麓古道步道300公尺處溪溝水位持續上漲，影響通行，自16日起封閉。（太魯閣國家公園管理處提供）中央社記者李先鳳傳真 111年10月16日