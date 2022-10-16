台北宜蘭防超大豪雨 吳德榮：18日前低溫探17度

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（中央社記者張雄風台北16日電）氣象局今天表示，颱風外圍環流影響，台北、宜蘭防超大豪雨。氣象專家吳德榮表示，輕颱尼莎具典型秋颱特徵，今明需防致災性降雨，明晚、18日清晨氣溫降至最低約攝氏17度，各地需防強風。

中央氣象局今天發布豪雨特報，颱風外圍環流影響，易有短延時強降雨，今天台北市及宜蘭縣山區有局部大豪雨或超大豪雨，新竹縣山區有局部豪雨或大豪雨，桃園市、台中市山區及基隆北海岸、新北市、台北市、花蓮縣有局部大雨或豪雨，新竹以北、宜蘭、台東地區、恆春半島及南投、屏東山區有局部大雨發生，山區慎防坍方、落石及溪水暴漲，低窪地區慎防淹水。

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「三立準氣象．老大洩天機」表示，輕颱尼莎對台的影響有3個「典型秋颱」的特徵，首先，其外圍環流與東北季風的「共伴效應」，在距離颱風中心較遠的北部、東北部及東部產生「致災性」的大量降雨；第二，暴風圈雖未觸及陸地，但「共伴效應」造成「氣壓梯度」增大，為暴風圈外的地區（海面及陸地），帶來不遜於暴風圈內的強風；最後，東北季風後有冷空氣南下，明日、18日北台灣將轉濕冷。

（圖取自facebook.com/CWB.TW）

（圖取自中央氣象局網頁cwb.gov.tw）

水利署北區水資源局15日表示，桃園石門水庫目前已接近滿水位，為因應近期降雨，石門水庫將調節性放水，呼籲民眾避免進入大漢溪河道。（北水局提供）

吳德榮表示，最新歐洲模式模擬顯示， 今、明兩天因「共伴效應」，北部、東半部有「致災性」的大量降雨；台灣附近「氣壓梯度」逐日增大，各海面及陸地風力逐漸增強，均應慎防強風所帶來的災害。

吳德榮說，18日北部、東半部仍有明顯降雨，中南部降雨停歇，北台灣濕冷，中南部早晚偏冷；明晚、18日清晨氣溫降至最低，平地最低氣溫約在17度左右。

19、20日天氣漸趨好轉，19日北部、東半部有局部短暫雨，北台灣偏冷，中南部多雲時晴、早晚冷；20日各地晴時多雲，東北部仍有局部短暫雨，各地早晚仍偏涼，中南部日夜溫差大。

吳德榮提到，最新模式模擬顯示，21、22日又有熱帶擾動，循著大致類似「尼莎」的路徑，通過呂宋島北端或巴士海峽一帶，但為期末模擬、有不確定性，天氣的變化待觀察。（編輯：張銘坤）1111016

颱風尼莎強度預估會持續增強，暴風半徑也有擴大趨勢，雨勢最大是16日及17日兩天。（圖取自中央氣象局網頁cwb.gov.tw）