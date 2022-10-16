颱風尼莎增強長胖向西行 北北基桃宜花顯著降雨

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氣象局表示，輕颱尼莎過去3小時又增強長胖，目前已是最接近台灣的時間點。（圖取自中央氣象局網頁cwb.gov.tw）

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（中央社記者張雄風台北16日電）氣象局表示，輕颱尼莎過去3小時又增強長胖，目前已是最接近台灣的時間點，今天白天全台各地有雨，北北基桃、宜花等地區較顯著；明天起東北季風增強，風力加大、北台灣降溫。

中央氣象局持續發布輕颱尼莎海上颱風警報，尼莎今天上午11時的中心位置在北緯19.4度，東經120.4度，即在鵝鑾鼻的南方約280公里處，以每小時18轉13公里速度，向西轉西南西進行，中心氣壓980百帕。

氣象局指出，颱風尼莎近中心最大風速每秒28公尺，相當於10級風，瞬間最大陣風每秒35公尺，相當於12級風；七級風暴風半徑180公里。

氣象局預報員徐仲毅在颱風記者會中表示，尼莎在過去3小時略為增強長胖，預計往西的過程強度還會再增強、暴風圈還會再擴大；現在已經是尼莎最靠近台灣的時間點，目前仍預估最快晚間解除海上颱風警報。

颱風尼莎強度預估會持續增強，暴風半徑也有擴大趨勢，雨勢最大是16日及17日兩天。（圖取自中央氣象局網頁cwb.gov.tw）

徐仲毅提醒，目前降雨主因有颱風外圍環流及東北季風影響，今天白天全台各地有雨，主要在北北基桃、宜花等地區最為顯著，中南部近山區也有較大雨勢，預估今晚至明天北北基桃雨勢還是會持續。

根據氣象局統計，昨天凌晨0時起至今天上午11時30分，累積雨量以宜蘭縣大同鄉902.5毫米最多，台北市擎天崗也達777.5毫米。

徐仲毅指出，今天風勢是颱風本身環流和東北季風影響，明天起颱風逐漸離開，但東北季風增強，明天、18日風力會較今天更大，台南以北、東半部可能有9至12級強陣風；另外今天台灣各地有2至3公尺浪高，在馬祖、蘭嶼、富貴角已觀測到4公尺浪高，提醒東半部、恆春半島可能有長浪發生。

徐仲毅表示，明天起因東北季風增強，溫度開始下降，預估18日至19日清晨最冷，中部以北、東北部低溫約攝氏18至19度，其他各地約20、21度。（編輯：張雅淨）1111016