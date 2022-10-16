北市宜蘭桃園防超大豪雨 12處土石流紅色警戒

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中央氣象局16日表示，輕颱尼莎有稍微增強長胖的趨勢，移動速度稍微加快，有機會晚間解除海上警報，16日、17日兩天雨勢明顯。民眾16日穿著雨衣在北投市場採買。中央社記者徐肇昌攝 111年10月16日

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（中央社記者張雄風台北16日電）中央氣象局今天持續更新豪雨特報，台北市、宜蘭縣及桃園市山區有局部大豪雨或超大豪雨。農委會更新12處土石流及1處大規模崩塌紅色警戒區，位於宜蘭、桃園等地。

根據氣象局最新颱風資訊，輕度颱風尼莎上午11時的中心位置在北緯19.4度，東經120.4度，即在鵝鑾鼻的南方約280公里處，以每小時18轉13公里速度，向西轉西南西進行，中心氣壓980百帕。

氣象局更新豪雨特報，台北市、宜蘭縣及桃園市山區有局部大豪雨或超大豪雨，新竹縣山區有局部豪雨或大豪雨，台中市山區及基隆北海岸、新北市、台北市、花蓮縣有局部大雨或豪雨，新竹以北、宜蘭、台東地區、恆春半島及南投、高雄、屏東山區有局部大雨發生，山區慎防坍方、落石及溪水暴漲，低窪地區慎防淹水。

農委會土石流防災資訊網上午更新颱風尼莎土石流及大規模崩塌警戒區預報，發布12條土石流紅色警戒，分布於宜蘭縣大同鄉英士村、樂水村、太平村，桃園市復興區華陵里等地；另外發布1處大規模崩塌紅色警戒，分布於桃園市復興區華陵里。地方政府應勸告或強制其撤離，並作適當安置。

45條土石流黃色警戒，分布於宜蘭縣大同鄉茂安村、四季村、寒溪村、復興村；桃園市復興區三光里、華陵里；基隆市暖暖區暖東里、碇內里、過港里；新北市三芝區店子里、圓山里，三峽區金圳里、插角里，雙溪區泰平里，瑞芳區上天里，平溪區南山里、新寮里、十分里，汐止區烘內里、長青里等地。地方政府應進行疏散避難勸告。（編輯：張雅淨）1111016

氣象局16日持續更新豪雨特報，台北市、宜蘭縣及桃園市山區有局部大豪雨或超大豪雨。（圖取自中央氣象局網頁cwb.gov.tw）

北區水資源局指出，石門水庫截至16日上午7時，累計降雨量達193毫米，已超過245公尺滿水位，為安全考量，上午7時30分開啓溢洪道洩洪。（北區水資源局提供）中央社記者吳睿騏桃園傳真 111年10月16日