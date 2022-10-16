颱風尼莎帶來明顯雨勢 蔡總統提醒民眾注意安全
2022/10/16 12:04（10/16 12:22 更新）
（中央社記者葉素萍台北16日電）總統蔡英文說，輕度颱風尼莎海上警報已經發布，請民眾做好防颱準備，中央災害應變中心已經二級開設，將持續加強防災整備工作。她請民眾避免前往山上、海邊，外出也要注意行車安全，並隨時關注氣象局發布的最新颱風動態。
因為新竹雨勢變化大，蔡總統稍早已取消原訂在新竹的輔選行程。
蔡總統並透過臉書提醒民眾，她說，根據中央氣象局發布的警報，目前颱風尼莎暴風圈已進入巴士海峽。受到颱風外圍環流及東北季風增強影響，今明兩天北部、東半部和部分山區雨勢明顯。
她也說，以下這些地區民眾要特別注意，包括地處超大豪雨、大豪雨或豪雨地區的北北基地區、花蓮縣、桃園、新竹、苗栗、台中及宜蘭山區，以及大雨地區的桃園、新竹、宜蘭、台東、恆春半島地區、南投及屏東山區。
蔡總統指出，除了外出攜帶雨具，也要請大家做好防颱準備，小心強風、豪雨帶來的災害。（編輯：楊凱翔）1111016
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