風濕病醫學會40週年防疫有功 蔡總統勉勵3願景

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（中央社記者陳婕翎台北16日電）總統蔡英文今天表示，疫情期間，風濕病醫學會防疫有功，向風濕免疫科醫師致上最深敬意，勉勵醫學會繼續朝著結合長照擴大醫療服務、加強國際交流及精準醫療等3大願景前進。

蔡總統上午出席風濕病醫學會40週年年會，她在致詞時表示，在風濕免疫科醫師的努力下，扭轉過去風濕免疫疾病無法控制的困境，發展出兼具安全性及有效性治療方式，大幅改善病人生活品質；在臨床教學研究同樣成果豐碩，不僅為台灣醫療帶來巨大貢獻，更讓世界看到台灣堅強醫療實力。

蔡總統表示，在將近3年的COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情期間，風濕免疫科醫師更是不可或缺的防疫夥伴，除了在第一線照顧病患健康，同時發布COVID-19疫苗和風濕病說明指引，讓患者了解更多衛教知識，減少心中的不安。

隨著邊境「0+7」新制自10月13日起上路，入境不再需要進行居家檢疫，改採取7天自主防疫。蔡總統表示，現在國境開放，都是因為全體民眾在各領域出一份力，台灣才能團結克服疫情，迎接曙光，感謝各位風濕免疫科醫師，也向醫界致上最深的敬意。

蔡總統指出，未來的挑戰還有很多，首先，面對人口老化，期許在擴大長照居家服務及輔具補助之際，同時強化醫療系統、做出更好的結合，是下個階段需要努力的方向；再者，冠心病治療的挑戰，也有賴醫界持續與國際交流；最後，期待生物科技和人工智慧為民眾帶來更精準的診斷和醫療服務。

蔡總統與風濕免疫科淵源頗深，她的哥哥蔡瀛陽曾任台北榮民總醫院內科部過敏免疫風濕科主治醫師。蔡總統今天也特別提到，她與風濕免疫科已經共處好幾十年，就是因為她有一位家人是風濕免疫科的醫師，所以常被灌注相關概念，「今天很高興能看到，原來台灣有這麼多風濕免疫科醫生。」

風濕病醫學會理事長蔡長祐表示，學會在他畢業前一年成立，在醫院見習的他發現，當時醫院風濕免疫科醫師少，藥物更少，只能給予類固醇或奎寧，根本無法控制病情，很多病人因此失去寶貴性命，所幸隨著醫療進步，如今小分子標靶藥物、生物製劑都能有效控制症狀，改善病人生活。

風濕病醫學會秘書長曾文逸說，COVID-19疫情之下，用來治療類風濕性關節炎用藥之一的生物製劑介白素-6，被納入COVID-19治療指引，所以風濕免疫科為台灣COVID-19重症治療也提供協助；針對未來「長新冠」治療也將持續投入資源。（編輯：張雅淨）1111016

總統蔡英文16日在台北出席中華民國風濕病醫學會40週年會員大會暨學術研討會，致詞肯定風濕病醫學會對國人健康的貢獻。中央社記者徐肇昌攝 111年10月16日