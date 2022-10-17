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世界民主運動大會10/25登場 蔡總統應邀開幕致詞

2022/10/17 13:25
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（中央社記者黃雅詩台北17日電）第11屆世界民主運動全球大會25到27日將在台灣舉行，計有來自70幾國的300多名政要專家與會。

總統蔡英文受邀在開幕式致詞，外交部長吳釗燮與烏克蘭國會外委會主席梅列日科（Oleksandr Merezhko）將在開幕晚宴上對談。數位部長唐鳳也將出席活動，強調台灣在應對威權挑戰時的民主韌性和創新能力。

美國國家民主基金會（NED）發布新聞稿指出，在這屆大會中，各國民主運動家、政治領袖將共商如何應對當前的威權主義挑戰，幫助促進民主勢力抬頭，這次會議是疫情發生以來台灣主辦的最大規模國際民主會議。

NED表示，大會演講嘉賓包括去年獲得諾貝爾和平獎的菲律賓籍獨立記者瑞薩（Maria Ressa），以及普立茲獎得主、知名記者艾普勒波姆（Anne Applebaum，另譯，阿普爾鮑姆），他們將分享如何為民主而戰，並強化立基於事實的媒體生態系統。

NED表示，今年大會主題為「宣告民主未來，新前線的團結之聲」，台灣和烏克蘭是當今民主陣營的兩大前線，大會將促進台、烏的民主人士的交流學習，共同打擊虛假和錯誤信息，加強自我組織能力，並團結促成一個全球民主聯盟。

NED表示，全球大會的重點是向世界民運者的勇氣致敬，這些人往往不在主流鎂光燈之下。今年獲獎者包括，點燃朝鮮人權運動火焰的年輕「脫北者」，努力爭取民主空間的蘇丹反抗團體，在阿富汗由婦女領導的人權運動等。

根據議程，流亡英國的香港前議員羅冠聰、俄羅斯環保運動者契瑞可娃（Evgenia Chirikova，另譯，奇里科娃）等亦將出席公民對話場次。

世界民主運動在1999年發起，是由民主人士組成的全球網絡，位於華盛頓特區的NED擔任秘書處。

NED會長威爾森（Damon Wilson）3月訪台時曾表示，這次選擇在台北召開全球大會，要充分讓世界民主人士親自見證台灣的民主成就，這也是台灣在世界民主對話中掌握議題設定核心地位的機會。（編輯：蘇志宗）1111017

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