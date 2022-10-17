國際技能競賽韓國場 台選手奪3銀2銅3優勝

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（中央社記者廖禹揚首爾17日專電）第46屆國際技能競賽韓國場落幕，台灣選手在各項目中共拿下3面銀牌、2面銅牌、3優勝佳績，駐韓代表部大使今天也至現場轉頒總統蔡英文、副總統賴清德賀電。

有技能界奧林匹克之稱的「國際技能競賽」（World Skill Competition）13日至16日在韓國高陽進行網路資訊相關類別競賽，台灣代表團共有9名選手參戰8職類。

駐韓代表梁光中今天出席韓國場賽事閉幕暨頒獎典禮，代轉總統蔡英文、副總統賴清德賀電，恭賀選手為國爭光成果。

參與行動應用開發的葉家均、出戰模具職類競賽的曾玟淵，與參加網路安全雙人組競賽的高敏睿、黃聖筌拿下銀牌；商務軟體設計的郭東岳、資訊與網路技術的張哲瑋獲頒銅牌。

網頁技術的仇胤年、3D數位遊戲藝術的張家縈、雲端運算的馬仕騰則分別獲頒該職類優勝。

在行動應用開發職類拿下銀牌的葉家均年僅17歲，是本屆最年輕的參賽國手，在第51屆全國技能競賽中拿下商務軟體設計職類銀牌與行動應用開發金牌，他坦言這幾天比賽相當消耗腦力與體力，自認已盡全力交出長期訓練成果。

曾經歷職類轉換的曾玟淵也在模具職類中斬獲銀牌，他特別感謝指導團隊的幫忙，以及裁判長與翻譯在過程中協助爭取權益，希望自己未來也能成為老師，把經驗傳承下去。

受COVID-19疫情影響，兩年一度的國際技能競賽本屆改分地分流方式，10、11月間接連於法國、韓國、美國等15國舉行比賽，台灣本屆共派出57名國手參加50項職類競賽。（編輯：黃自強）1111017