蔡英文辦社群之夜加溫選戰 1100個座位10分鐘搶光

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（中央社記者葉素萍台北18日電）民進黨今天說，總統兼黨主席蔡英文28日舉辦今年唯一一場「社群之夜」，號召年輕朋友相挺18歲公民權，也為年底選戰加溫；活動昨晚7時，在蔡英文官方LINE開放報名，吸引逾2萬人湧入，甫開放10分鐘，1100個名額便額滿。

民進黨發布新聞稿指出，18歲公民權修憲複決案，將與九合一選舉同於11月26日舉行，為此蔡英文特別於10月28日，舉辦今年唯一一場社群之夜，號召年輕朋友相挺18歲公民權，也為年底選戰加溫。

民進黨網路社群中心主任范綱皓表示，今年社群之夜，主題延續過去幾屆的特色，以「人蔘」為題，今年主題「人蔘轉大人」，要凸顯今年台灣的九合一選舉同時有18歲公民權複決投票，用「轉大人」代表年輕人要爭取公民權的意涵。

范綱皓說明，社群之夜是希望透過線上線下串連，和年輕網路世代溝通，邀請支持者不只要出來參加活動，更要在11月26日站出來投票。

范綱皓也說，活動的卡司除了民進黨北北基桃的參選人，陳時中、林佳龍、蔡適應、鄭運鵬之外，還有講者鄭家純、呱吉、焦慮主婦，以及隨性樂團、沈文程、影子計劃。現場安排粉絲互動橋段，與會者也會獲得限定版的專屬紀念品。

民進黨說，蔡英文更獨家在IG平台釋出鄭家純宣傳短片，以別出心裁的直播同框畫面，一起宣傳社群之夜，網友紛紛留言表示「想參加！」也對宣傳影片的創意感到有趣。范綱皓預告，只要鎖定總統的IG，就會解鎖其他影片，邀請大家追蹤蔡英文的各個社群平台。

范綱皓補充，第一階段開放1100名額，因為報名太熱烈，目前規劃加開第二階段的報名名額，也請大家隨時鎖定蔡英文的官方LINE帳號。

民進黨發言人黃世杰表示，民進黨接續將會舉辦大型造勢活動，同樣也會透過社群平台邀請民眾報名，歡迎大家關注蔡英文、民進黨臉書、LINE與IG，不錯過最新活動訊息。（編輯：謝佳珍）1111018