綠能發展有目共睹 總統：今年是最風光亮眼的一年

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（中央社記者曾智怡台北19日電）台灣國際智慧能源週今天開跑，總統蔡英文表示，今年是綠能發展以來「最風光亮眼的一年」，現在光電設置量統計9.06GW，相較2016年增加7倍，離岸風電也成長快速，年底預計完成200支風機；政府更將投入其他綠色能源開發，用科技力驅動淨零轉型。

由外貿協會及SEMI共同主辦的「台灣國際智慧能源週Energy Taiwan」今天起至21日於台北南港展覽1館展出。

蔡總統出席開幕典禮致詞表示，上週四（13日）邊境解封，現在無論商務、觀光、國際交流都更加便利，台灣國際智慧能源週即是正式開放國門後，第一波重要國際會展，感謝主辦單位用心，展覽規模一年比一年大，不僅成為全台最具指標能源交流平台，也向全世界展現出台灣積極發展綠色能源的決心。

總統表示，上任以來，能源轉型即是政府重要施政目標，關係到台灣未來30年，是一項艱難挑戰，過去6年已打下穩健基礎，未來會繼續整合各界量能、公私合力，加速邁向淨零轉型；今年能源週也因應政府政策，在既有展場以外，擴增台灣國際多元創能展、台灣國際淨零永續展，讓各界能透過平台進行深度交流，為台灣淨零轉型努力。

蔡總統指出，過去幾年在各界共同投入下，今年是綠能發展以來「最風光亮眼的一年」，現在光電設置量統計有9.06GW，相較2016年增加7倍，今年暑假光電已可發電超過5.5GW；離岸風電成長速度也很快，西部海岸同時有4座風場加緊趕工，加上現有2座風場，預計年底可完成共200支風機，將今年秋冬強勁東北季風，轉換為珍貴綠電資源。

此外，政府積極推動儲能建置，目標2025年達到1.5GW，包含台電開放電力交易平台，提供1GW輔助服務。

總統表示，近年企業加入RE100行列，面對業界綠電需求，政府也公布淨零排放路徑圖，並祭出12項關鍵戰略、整合跨部會資源，也會持續投入前瞻技術研發以及其他綠色能源開發，包含氫能、地熱、海洋能、生質能等，用科技力驅動能源轉型步伐。

另外，政府也會跟企業合作，持續引導走向低碳轉型，今年開始投資台灣三大方案將減排納入申請標準，明年開始會逐步要求企業揭露溫室氣體盤查資料，規劃以先大後小、以大帶小模式，不僅要降低中小企業轉型衝擊，也要讓減碳成為產業升級、經濟發展新動能。

總統強調，2050淨零轉型是一項跨世代、跨領域、跨國際轉型工程，政府會繼續努力加速發展，也請各界繼續給予支持，一起為環境永續、產業競爭力盡一份心。

今年台灣國際智慧能源週共1000個攤位，共有12國業者、6個國家館參展，聚焦5大展區，除既有的太陽光電、風力能源、智慧儲能等主力展，也新增台灣國際多元創能展、台灣國際淨零永續展兩大全新展覽。（編輯：潘羿菁）1111019