台電參展國際智慧能源週 擬真全白貨櫃秀光儲成果

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（中央社記者曾智怡台北19日電）台灣國際智慧能源週今天開幕，台電今年以國內首座MW級「光儲合一」結合太陽光電場與儲能的台南鹽田光電儲能園區成果參與展出，直接在展館現場打造擬真縮小版的全白儲能貨櫃，總統蔡英文親臨展場觀展並予以肯定。

台灣國際智慧能源週由外貿協會及國際半導體產業協會（SEMI）主辦，今天於南港展覽1館由總統蔡英文及各界來賓共同揭開序幕，共5大展區，展出攤位達1000個。

台電表示，本次台電展場位於「淨零永續展」，特別結合甫完工的南鹽光儲能園區，介紹國內首座「光儲合一」場域運作和功能應用等電力知識，更結合數位面板展示儲能系統充放電曲線，打造擬真絕美純白儲能貨櫃，瞬間成為現場打卡拍照夯點。

台電指出，2020年於台南將軍、七股區利用214公頃廢棄鹽灘地，以48萬片光電板打造裝置容量150MW（15萬瓩）的南鹽光，每年可發出約2億度綠電，等同近5萬戶家庭1年用電，也帶來每年超過10萬公噸減碳效益，且仍保有既有滯洪功能。

為讓綠能效益極大化，台電今年更結合光電場址建置裝置容量達20MW（百萬瓦）、同時也是國內現今最大的儲能系統，打造全台首座光儲合一場域。

台電說明，儲能系統具有快速充放電特性，可協助調節太陽光電發電與電網頻率，以減少系統波動並維持電網穩定，更可善用儲能電池儲存白天旺盛光電，將電能大挪移，待夜晚用電高峰使用，亦可於遇突發電力事件時，提供電網穩定輔助功能，爭取分秒必爭的緩衝時間，反應速度更勝傳統發電機組達上千倍。

此外，經濟部能源局將在21日於國際智慧能源週頒發國內太陽光電產業最高榮譽─第9屆「優良太陽光電系統光鐸獎」，台電2019年啟用的100MW彰濱光電場獲得肯定，將由總經理王耀庭代表接受行政院副院長沈榮津頒發「優良地面型系統獎」。（編輯：翟思嘉）1111019