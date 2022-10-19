談天災政治學 張惇涵：做好準備是基本標準

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（中央社記者溫貴香台北19日電）總統府發言人張惇涵今天舉918強震總統蔡英文未與花東首長視訊公開致歉等三個例子表示，不相信人定勝天，但相信事在人為；做好準備是基本的標準，但努力做得比標準更好，是政府的責任，更是人民的託付。

張惇涵晚間在臉書發文表示，過去，在桃園市政府擔任新聞處長，當有天災時，這個工作的責任之一，是市民災防、民生訊息的提供者，也是把關者。

他說，石門水庫在桃園，只要水庫有洩洪，市府必須把訊息提前宣布，提醒沿岸和中下游的民眾注意。曾經，有朋友跟他說，很欣慰桃園市府會提前發布訊息，但如果可以，訊息發布一定要越早越好；因為，他雖然不住在桃園，但卻曾經親身經歷過家人來不及撤離的憾事。

張惇涵說，一直把這件事放在心上，也不斷提醒告誡工作夥伴。「我們的一個舉措，影響的是一個人、一個家庭、一座城市」。他不相信人定勝天，但相信事在人為。人可以保護人，政府的責任就是保護人民。

張惇涵表示，或許會有人批評，那為什麼918地震那晚，蔡總統不跟已在線上的花東兩位縣長視訊連線。

張惇涵說，事發隔天一大早，向總統報告來龍去脈後，跟總統說，作為總統府發言人，應該出來代表總統府致歉。總統回說，災害應變中心的同仁也很辛苦。忙碌中因為溝通不足，雖然有疏失，但她身為總統，必須概括承受，她必須自己道歉，對所有辛苦救災的人員才是尊重。

他說，不相信人定勝天，但相信事在人為。面對錯誤才能做得更好，相互體諒才能互相合作。

今年8月基隆缺水，張惇涵表示，總統當然非常關心基隆水情，指示經濟部用各種方法全力協助；也調用「海水淡化設施」支援。不只是經濟部，國軍也出動支援，過程當中，不斷跟基隆市府保持密切聯繫，只要哪一個社區有缺水，直接按圖索驥、即刻行動。

他說，幸運的是，海淡設施還沒進場，很快地雨就來了，基隆水情舒緩。他不相信人定勝天，但相信事在人為。大自然的力量，或許可以預測，但不可能標準化；而人可以做的，是在標準之上，追求更好的標準。

張惇涵表示，做好準備是基本的標準，但努力做得比標準更好，是政府的責任，更是人民的託付。（編輯：黃國倫）1111019