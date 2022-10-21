蔡總統接見醫療奉獻獎得主 讚世界不可或缺力量

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（中央社記者溫貴香台北21日電）總統蔡英文今天接見醫療奉獻獎得獎人表示，所有醫療奉獻獎得主的付出和貢獻，對國人、對台灣，甚至對世界，都是不可或缺的力量，感謝大家一起守護台灣。未來，會繼續和大家攜手努力，提升台灣醫療能量，帶來更周全的照顧。

總統下午在總統府接見第32屆醫療奉獻獎得獎人及家屬，她致詞時表示，今天很高興跟所有醫護夥伴見面，這兩年多來，台灣能夠克服疫情的挑戰，包括在座所有醫護夥伴，在第一線無私的付出，都是非常關鍵的力量，「大家辛苦了」。

她說，所有得獎人在醫療資源缺乏的地區以及特殊醫療崗位上，努力服務奉獻，為國家建立堅韌的醫療量能，守護更多的國人朋友。

她舉例，「個人特殊奉獻獎」得主是高齡90歲的彭汪嘉康醫師，從1993年返國服務後，將癌症新藥及新療法引進國內，推動國內癌症臨床試驗以及基礎醫學研究。長年以來，更在腫瘤專科領域，培養醫師人才、奠定制度的基礎。

總統認為，9位個人獎得主的貢獻，也令人感佩。許金川醫師長期投身肝癌研究，創立肝病防治學術基金會，並且舉辦免費巡迴講座及篩檢活動，足跡遍及偏鄉、離島和原住民部落。黃瑞仁醫師創立雲林縣唯一心臟血管醫學中心，並運用創新科技，建立智慧遠距醫療模式，與鄰近醫院成立區域聯合照護。

她說，王剛毅牙醫師將牙科治療及保健服務，帶到台東偏遠地區、部落，並且主動申請牙醫到校服務，服務超過20年。胡勝川醫師在緊急醫療領域，耕耘近30年，推廣高級心臟救命術、緊急醫療救護，更訂定高山地區大量傷患應變標準作業流程，保障高山遊客及偏遠地區民眾的安全。

總統表示，汪海波醫師響應鮭魚返鄉計畫，返台進入埔里基督教醫院，服務山地醫療。10年來，跑遍仁愛鄉部落，居家醫療及醫療站。藍英哲牙醫師長年在山地、離島等偏遠地區，進行義診及巡迴醫療服務，同時，也到矯正機關服務看診，幫助需要照護的國人獲得治療。

總統說，王署君醫師創建台灣頭痛學會，建立標準化診斷與治療流程，同時，帶領團隊深入城市、偏鄉及離島，完成全國頭痛流行病學調查，並引進新型態治療模式。游昌憲醫師帶領兒科團隊，成為台東地區唯一兒童次專科較齊全的醫院，不但堅守兒童心臟疾病的診斷及治療，也持續發展台東縣兒童代謝症候群研究及高血脂症、高尿酸血症篩檢計畫。

總統提到，賴慧珊護理師成立恆春半島第一家實行安寧療護的護理機構，與偏鄉居家安寧志工團隊，協助居家安寧個案在家善終，非常感謝賴慧珊護理師照顧她屏東家鄉的老人家。

這屆「團體醫療奉獻獎」得主是天主教聖保祿醫院山地醫療團隊，總統說，從1992年起，在桃園市復興區開創山地醫療服務，並設立多處醫療站、巡迴醫療及社區關懷中心，對復興區醫療及衛生教育活動有很大的貢獻。

總統認為，所有醫療奉獻獎得主的付出和貢獻，對國人、對台灣，甚至對世界，都是不可或缺的力量，要向大家致上最高的敬意和謝意，「謝謝大家一起守護台灣」。未來，政府也會繼續和大家攜手努力，提升台灣醫療能量，為國人帶來更周全的照顧。（編輯：林興盟）1111021