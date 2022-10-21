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蔡英文籲支持2022台灣隊 給民進黨候選人機會

2022/10/21 20:19
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（中央社記者溫貴香台北21日電）身兼民進黨主席的總統蔡英文今天在臉書上傳一張她與民進黨縣市長候選人畫像的海報，呼籲2022年給民進黨候選人一個機會，讓2022的台灣隊能陪她一起打拚，迎接未來挑戰。

蔡英文晚間在臉書上傳「2022台灣隊」海報表示，海報上的每一個人，正在努力爭取為大家做事的機會，年底大選，請支持2022台灣隊。

蔡英文說，她始終沒有忘記，要留給大家一個更好的台灣，但是，這些事沒有辦法一個人完成，需要很多人幫忙。民進黨是努力做事的政黨，今年底選舉推出有經驗、有執行力的縣市長人選，組成2022台灣隊，希望能爭取為大家服務的機會。

她指出，2022台灣隊的成員，有些人不畏地方派系與家族，勇於挑戰黑金勢力；有些人要接棒過去成功的經驗，創造更好的城市；更有幾位是要再拚4年，讓大家有更滿意的生活。

蔡英文說，拜託大家2020年時支持她、支持台灣隊長，2022年也給民進黨候選人一個機會，讓2022的台灣隊能陪她一起打拚，迎接未來挑戰。

民進黨28日舉辦社群之夜，蔡英文說，24日晚間將加開第2波報名機會，想參加的辣台派，請鎖定官方LINE。

民進黨網路社群中心主任范綱皓透過新聞稿表示，「2022台灣隊」海報由曾擔任金曲獎視覺設計的設計師陳青琳設計，針對民進黨推出的縣市長候選人，以及蔡總統共22人，設計出2022台灣隊海報，以蔡英文「台灣隊長」帶領「台灣隊」的意象，在後疫情時代，繼續帶領台灣往下一步邁進。參與社群之夜的辣台派，可搶先獲得這張超特別的限量設計海報。

范綱皓說，社群之夜希望透過線上線下串連，和年輕網路世代溝通，邀請支持者不只要出來參加活動，更要在11月26日站出來投票。（編輯：謝佳珍）1111021

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