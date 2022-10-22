總統稱讚江聰淵有責任創造行政能力 會當好縣長

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身兼民進黨主席的總統蔡英文（前左）22日到宜蘭為民進黨宜蘭縣長參選人江聰淵（前中）站台，強調宜蘭不能「倒退嚕」、沒進步，縣長要專心做事，不是四處奔波做人情，江聰淵一定有能力可以顧好宜蘭縣。中央社記者沈如峰宜蘭縣攝 111年10月22日

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（中央社記者沈如峰宜蘭縣22日電）身兼民進黨主席的總統蔡英文今天在宜蘭輔選時說，民進黨籍宜蘭縣長參選人江聰淵有責任感、有豐富創造力、有行政能力，相信未來一定有能力當好縣長、照顧縣民。

江聰淵溪北競選總部暨民進黨籍宜蘭市長參選人賴瑞鼎競選總部，上午舉辦成立大會，蔡總統、副總統賴清德等人先後為江聰淵、賴瑞鼎站台助選。

蔡總統致詞時說，宜蘭在民進黨籍歷任縣長打拚下，開創「宜蘭經驗」，讓宜蘭人很有光榮感。4年前，宜蘭人給國民黨機會，但宜蘭縣政不只沒有方向、建設也緩慢，現任縣長也常因負面消息遭報導，讓宜蘭人很沒面子。

總統表示，中央原本補助宜蘭縣政府新台幣2億5000萬元，計畫重建文化中心圖書館，預定113年完工，但目前尚在流標；中央也補助10多億元要重建宜蘭縣的清水大閘門，希望保護民眾土地，但工程也不斷流標；宜蘭縣政不能再這樣流標下去，宜蘭發展沒有時間可以等，呼籲宜蘭縣民選擇會做事、替縣民設想的縣長，找回進步及光榮感，這樣的人才就是江聰淵。

蔡總統表示，江聰淵在擔任宜蘭市長8年任內，推出宜蘭人故事館、幾米公車、班班有冷氣、長青食堂據點等，他不只會做事情，推行政策時，也會與中央協調和合作，中央地方一條心，相信若他擔任縣長之後，將是會做事的縣長。

蔡總統指出，她要提出3個理由推薦江聰淵，第一個理由就是江聰淵有責任感，若發生水災等事，他一定會親自處理；第二、有豐富創造力，讓宜蘭成為有創意、有活力的城市；第三、有行政能力，江聰淵8年來把宜蘭市政做得很好，宜蘭市的進步外界都看得到，日後也有能力率領團隊顧好宜蘭縣。

總統強調，宜蘭不能「倒退嚕」、沒進步，縣長要專心做事，不是四處奔波做人情，江聰淵一定有能力可以顧好宜蘭縣。

賴副總統表示，江聰淵過去擔任宜蘭市長任內，以「文化立市」，提高市民生活環境品質，也帶來觀光遊客，江聰淵也曾到美國、日本城市進行外交，政績獲肯定，希望選民支持，送江聰淵進縣府。（編輯：李錫璋）1111022