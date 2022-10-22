站台新竹縣長參選人周江杰 蔡總統提支持3理由

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（中央社記者魯鋼駿新竹縣22日電）民進黨主席、總統蔡英文晚間為黨籍新竹縣長參選人周江杰站台時指出，她支持周江杰的理由有3個，包括讓故鄉更好的熱忱、規劃政策能力及堅持理想，呼籲民眾也要支持。

周江杰晚間在竹東鎮舉辦競選總部成立大會，千名支持者到場揮旗高喊「凍蒜」，除了蔡總統到場呼籲民眾支持外，多位民進黨籍立委也上台宣講力挺，展現團結氣勢，盼周江杰能打贏選戰，讓新竹縣成功翻轉。

蔡總統宣講指出，為了解決少子化問題，政府提出「0至6歲國家一起養」政策，每年編列新台幣1000億預算。另還有長照政策，自她上任以來，全國照顧據點從700多個增加到1萬1000多個，服務的長輩人數也從10萬人增至40萬人。

蔡總統說，除了增加社會福利照顧人民，也要強化醫療資源照顧地方，政府努力將新竹縣打造成為醫療生技產業重鎮，讓新竹地區民眾都能享有最棒的醫療資源。

蔡總統表示，政府也要維持台灣半導體產業在世界的領先地位，投資近300億經費要在新竹縣進行新竹科學園區的擴大計畫，展現政府將半導體產業作為國家戰略產業發展的決心。

蔡總統說，新竹縣有精彩的客家文化，她上任後積極推動「浪漫台三線」，將沿線的聚落、宮廟翻修，包括北埔姜阿新洋樓、竹東客家戲曲公園、橫山青年里山創生基地等，客家委員會編列很多預算，都在加速執行。

蔡總統指出，周江杰是客家子弟，對客家文化非常了解，提出很多政見，要讓客家文化發揚光大。此外，鄰近的桃園市、新竹市，在中央與地方的攜手合作下，雙雙創下五星級的執政成績，若讓周江杰當選，新竹縣一定能跟追上進度。

蔡總統指出，他支持周江杰有3個理由。第1是周江杰有熱忱的心，想讓故鄉更好；第2是有很好規劃政策能力；第3，周江杰是堅持理想，要讓城鄉共好的參選人，現在新竹縣政府做不到的，周江杰都已規劃、且會做得更好。（編輯：方沛清）1111022