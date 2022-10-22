競總成立湧入5萬人 陳其邁：高雄是我一生的選擇

選戰倒數35天，高雄市長陳其邁（前右4）的競選總部22日在捷運鳳山西站旁的空地盛大成立，陳其邁說，青春歲月都與市民一起打拚，「高雄是我一輩子永遠的故鄉」。中央社記者洪學廣攝 111年10月22日

（中央社記者曾以寧高雄22日電）高雄市長陳其邁競選總部今天成立，現場湧入逾5萬人，場面熱絡。陳其邁致詞時哽咽地說，人的一生只有一次，「很慶幸是高雄人，高雄是我一生的選擇」，盼再拚4年讓高雄起飛。

選戰倒數35天，高雄市長陳其邁的競選總部今天在捷運鳳山西站旁的空地盛大成立，並由總統蔡英文親自為陳其邁站台。大會表示，現場湧入超過5萬名支持者，除了民進黨議員參選人全數到場，台灣基進和無黨議員參選人也出席，齊聲支持陳其邁競選連任，也高喊「議會全壘打」。

活動剛開始，由30多名學生代表登場表示，陳其邁是最早支持18歲公民權的市長參選人，呼籲台下支持者投票時，也要記得投下支持修憲案的票，給年輕人一票。

隨後陳其邁在萬人簇擁中穿過會場，途中不少民眾伸手、踮腳想和他握手，場面熱絡。陳其邁上台致詞表示，時間過得很快，從2018年市長選舉、市長罷免再到市長補選，又有議員罷免、4個公投案的投票，「一次又一次的選舉，有的人來來去去，但高雄人都繼續在這片土地上寫高雄歷史」。

陳其邁說，自己在高雄也曾跌倒、失敗，但是心都沒有離開；4歲來到高雄念書、娶妻生子、參與政治，是高雄民選以來第一次有高雄子弟當選高雄市長，青春歲月都與市民一起打拚，「高雄是我一輩子永遠的故鄉」。

陳其邁說，2年在一瞬之間就過去了，很多人說陳其邁一直打電話打擾人家有夠煩，但是高雄建設不能停，時間也不會停下來等高雄；高雄從來都不是一個「好命仔」，認真打拚是因為知道高雄不能失敗，要走在時代前頭，才能成為台灣最美麗、最偉大的城市。

陳其邁並細數自己上任後COVID-19（2019冠狀病毒疾病）防疫、積極招商引資、迎台積電設廠、捷運輕軌和公路路網建設、廣設運動中心、社宅動工、推動囤房稅用於租金補貼等各項政績，讓高雄城市競爭力從2年前的最後一名，躍升六都第2。

陳其邁言談中突然停頓、語帶哽咽地說，人的一生只有一次，「我很慶幸、驕傲自己是高雄人，高雄是我一生的選擇」。高雄曾經停下來、不知道要航向何方，但是高雄已經向全世界說明，「我們已經做好準備要起飛」。

陳其邁說，感謝鄉親4年前讓自己有機會檢討，珍惜剩下的生命全力奔跑、全力為高雄打拚，也更謙卑傾聽民意，希望大家再給自己4年的時間，讓高雄更繁榮，也讓高雄全勝利「再拚4年、高雄起飛」。（編輯：郭諭儒）1111022