蔡總統中和廟口開講 強力推薦林佳龍

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民進黨主席蔡英文（前右3）20日晚間到新北市中和區福和宮進香，並向民眾推薦同黨新北市長參選人林佳龍（前右2），眾人攜手造勢，現場氣氛熱絡。中央社記者黃旭昇新北市攝 111年10月20日

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（中央社記者黃旭昇新北20日電）總統蔡英文今天晚間在新北市中和區進香，並推薦民進黨市長參選人林佳龍的政策能力，若當選的話，配合中央推動住宿式長照機構的速度會更快，讓每一行政區都有長照機構。

蔡總統晚間在立法委員江永昌及林佳龍、市議員參選人張志豪、張維倩、張嘉玲等人陪同下，到新北市中和福和宮參香祈福，隨後在廟口與鄉親座談。

江永昌致詞推崇廣濟宮、福和宮等寺廟投入慈善、清寒公益；在蔡總統領導下，台灣防疫成績獲世界肯定，軌道建設、水環境、綠能、社會住宅等建設，中央也一起幫助地方，希望能夠「新北大翻新」與中央一起打拚。

林佳龍致詞時表示，中和區可以成為公辦都市更新示範區，實現「一坪換一坪」，另外，工業區也要立體化並導入智慧工廠，成就就業機會，讓新北成為成家立業的都市。

林佳龍說，捷運建設成為翻轉新北的骨幹交通建設，也是「轉骨」的關鍵。他如當選，也會推動補助老人裝假牙、青年10萬元成家基金、提升公托中籤率、提升敬老愛心卡點數並多元運用等社福政策。

蔡總統推薦林佳龍時表示，林佳龍因為擔任過台中市長，因此對地方建設政策可以如數家珍，加上擁有跨區域治理能力，讓施政可迅速進入狀況。將來選對人當市長，才會讓社會住宅、都更等政策更快速實現。

蔡總統表示，除了政府目前投入長照據點外，下一步將推動住宿型長照機構，如同她今天去北市南港參訪，利用郵局閒置空間建立長照機構，將來，希望在每一個行政區都可設置一處機構式長照機構。

她還現場詢問，「想不想中和也有一處長照機構」，現場鄉親熱烈回應說「想要」；蔡總統說「票投給林佳龍就有了」。（編輯：方沛清）1111020