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總統：面對後疫情挑戰 要讓投資環境更友善

2022/10/17 10:24（10/17 10:41 更新）
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總統蔡英文（前中）17日在台北圓山大飯店出席「世界華人工商婦女企管協會2022世界年會開幕典禮」，向與會歸國僑胞揮手致意。中央社記者徐肇昌攝 111年10月17日
總統蔡英文（前中）17日在台北圓山大飯店出席「世界華人工商婦女企管協會2022世界年會開幕典禮」，向與會歸國僑胞揮手致意。中央社記者徐肇昌攝 111年10月17日
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（中央社記者葉素萍台北17日電）總統蔡英文今天說，面對後疫情時代挑戰，政府已準備好，要讓台灣產業持續升級，會與民主夥伴加強合作，打造更安全、更有韌性的產業供應鏈，持續推動數位轉型、淨零轉型、強化基礎建設，讓台灣投資環境更好、更友善。

蔡總統今天出席世界華人工商婦女企管協會世界年會開幕典禮，僑委會委員長童振源等人陪同。

蔡總統致詞時說，10月13日已經正式開放國門，她也陸續到桃園機場、基隆港，了解邊境解封狀況，大家都很期待，也做好了準備，接下來台灣與國際經貿往來會更加頻繁，也會迎接更多國際旅客，各地的餐飲、旅宿、景點都會再次熱鬧起來。

她說，面對後疫情時代的挑戰，大家都很關心台灣未來的發展，政府已準備好，要讓台灣產業持續升級，會與民主夥伴加強合作，打造更安全、更有韌性的產業供應鏈，同時，要持續推動數位轉型、淨零轉型、強化基礎建設、深化國際經貿的合作，讓台灣的投資環境能夠更好、更友善。

蔡總統指出，政府的投資台灣三大方案，到這個月已經超過1200家企業、累積超過1.8兆元的總投資金額，這個方案已經延長到2024年，非常歡迎大家回國投資。

她說，台灣要持續進步，大家在各領域的協助非常重要，她再次感謝大家對台灣的貢獻，也請繼續與政府一起努力，為台灣創造更多繁榮，讓台灣持續進步發展。

蔡總統致詞時也提到尼莎颱風豪大雨災情。她表示，感謝所有投入救災的夥伴，並提醒大家，接下來仍有可能出現局部性豪雨，請大家共同加強警覺、小心因應。（編輯：翟思嘉）1111017

總統蔡英文（左5）17日與僑委會委員長童振源（左4）等人在台北圓山大飯店出席「世界華人工商婦女企管協會2022世界年會開幕典禮」，一同啟動儀式。中央社記者徐肇昌攝 111年10月17日
總統蔡英文（左5）17日與僑委會委員長童振源（左4）等人在台北圓山大飯店出席「世界華人工商婦女企管協會2022世界年會開幕典禮」，一同啟動儀式。中央社記者徐肇昌攝 111年10月17日
總統蔡英文（左）17日在台北圓山大飯店出席「世界華人工商婦女企管協會2022世界年會開幕典禮」，致詞歡迎僑民歸國。中央社記者徐肇昌攝 111年10月17日
總統蔡英文（左）17日在台北圓山大飯店出席「世界華人工商婦女企管協會2022世界年會開幕典禮」，致詞歡迎僑民歸國。中央社記者徐肇昌攝 111年10月17日
總統蔡英文（右）17日在台北圓山大飯店出席「世界華人工商婦女企管協會2022世界年會開幕典禮」，隨扈在旁細語傳遞訊息。中央社記者徐肇昌攝 111年10月17日
總統蔡英文（右）17日在台北圓山大飯店出席「世界華人工商婦女企管協會2022世界年會開幕典禮」，隨扈在旁細語傳遞訊息。中央社記者徐肇昌攝 111年10月17日
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