陳其邁後援會長號召衝破百萬票 柯志恩：口號各自喊

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高雄市長陳其邁（右）16日到高雄醫學大學參加學校68週年校慶，感謝高醫持續精進頂尖醫療服務，對南台灣貢獻良多，並在會前接受媒體聯訪。中央社記者曾以寧攝 111年10月16日

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（中央社記者曾以寧高雄16日電）選戰將近，高雄市長陳其邁仍強調市政建設不能停，後援會長昨天則在造勢會上喊出要得票破百萬。國民黨高雄市長參選人柯志恩說，大家各自喊口號，但11月26日就知道結果了。

陳其邁今天到高雄醫學大學參加學校68週年校慶，感謝高醫持續精進頂尖醫療服務，對南台灣貢獻良多，且在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情期間也提供大量醫療量能，並在會前接受媒體聯訪。

對於無黨籍台北市長參選人黃珊珊在新書「城市．程式」中談及「車來速＋急門診」等是自己發想出來的防疫創新作為，但有網友指出高雄更早設立車來速。陳其邁表示，「怎麼確保民眾健康，是我們一直在做的事情」，台灣相對其他國家是疫情控制比較好，是中央地方大家共同努力的結果，所以真的要感謝所有防疫人員，面對國門開放，也會加強醫療體系跟長照機構防疫常規化，照顧高風險族群。

媒體詢問，民調結果指出陳其邁持續領先。對此陳其邁說，尊重民調的任何的結果，最重要的是市政建設不能停，也不能因為選舉而打亂整個市政推動的腳步，所以還是會持續不分黨派解決民眾的問題。

柯志恩今天上午到市場與中廣董事長趙少康一起掃街，並接受媒體聯訪，被問及陳其邁後援會長昨天喊出要讓陳其邁得票破百萬表示，「後援會長一定會這樣喊，就像我的後援會長也說我們要趕過陳其邁」，大家各自喊自己的口號。

對於總統蔡英文可能南下為陳其邁站台，柯志恩說，自己會繼續照著自己的步伐走，蔡英文不管在桃園、新北、台中都站台非常多次了，向來大家都說民進黨非常會選舉，但目前執政黨的執政非常「落漆」，蔡總統到高雄來是加分還是扣分，等11月26日就會知道了。

對於陳其邁昨天在造勢會上喊要讓高雄超越台北，柯志恩說「話不要講那麼多」，現在高雄年輕人在2年間離開了4萬多人，不如先讓高雄超越台中的人數，比較務實。（編輯：黃世雅）1111016