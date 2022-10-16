蔡英文獻聲讚沉著、有魄力 陳時中感謝幫拉票

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（中央社記者陳昱婷台北16日電）身兼民進黨主席的總統蔡英文近期為民進黨台北市長參選人陳時中錄製電話語音拉票，讚陳時中沉著又有解決問題的魄力，當市長能讓台北市發展更有力。陳時中今天表示，非常感謝。

蔡總統在電話語音中表示，過去兩年多，陳時中當防疫指揮官，他沉著冷靜、抗壓力強，又有解決問題的魄力，幫助台灣克服疫情的挑戰。陳時中當台北市長，建設福利更用心，讓台北市發展更有力、台灣發展更有力，請一起支持陳時中。

陳時中今天上午出席台灣植牙聯盟醫學會會員代表大會暨專科醫師代表大會後接受媒體聯訪表示，非常感謝蔡總統以黨主席的身分幫忙拉票，相信是因為自己在她麾下做事的這幾年，得到她充分信任。

對於選戰倒數一個多月要如何調整節奏取得領先，陳時中說，儘管民調現在稍微落後，但不能牽拖別人，而是要自己負責、自己努力，將持續努力以政見跟市民溝通。

媒體追問，是否會邀請蔡總統站台。陳時中表示，相關計畫都有在進行，他會持續跑行程、在廟口與鄉親討論政見，爭取大家支持。

陳時中提及，這兩天台北雨下很大，非必要的話請避免前往山林、海域，居住在山區的民眾請特別小心，外出絕對要注意安全。（編輯：張銘坤）1111016