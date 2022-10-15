鄭運鵬南桃園競總成立 蔡總統：有信心會勝選

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民進黨桃園市長參選人鄭運鵬（前左）15日成立南桃園競選總部，黨主席蔡英文（前左2）、桃園市長鄭文燦（前右）皆到場站台，3人向現場支持者揮手致意。中央社記者葉臻攝 111年10月15日

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（中央社記者葉臻桃園15日電）民進黨桃園市長參選人鄭運鵬南桃園競選總部今天成立。總統蔡英文出席時指出，人民需要的市長不能高高在上，鄭運鵬熟悉中央政策、了解地方需求，有信心選舉當天一定會勝利。

鄭運鵬南桃園競選總部暨客家後援會成立大會下午舉行，蔡總統、桃園市長鄭文燦等人皆出席。

蔡總統致詞時表示，鄭運鵬歷練豐富、與鄭文燦一樣認真努力，拚選舉為的就是延續鄭文燦五星級施政，桃園市政府交給鄭運鵬，「我很放心」。

蔡總統指出，桃園正在改變，建設不能中斷，人民需要的市長不是高高在上，而是要有責任感、協調能力、會傾聽不同聲音，鄭運鵬擅長溝通、熟悉中央政策、了解地方需求，相信桃園市政的推動能更順利；大家要一起支持鄭運鵬，讓鄭運鵬繼續建設桃園，有信心選舉當天一定會勝利。

蔡總統表示，今天是中央流行疫情指揮中心成立第1000天，13日開放了國門，她也到桃園國際機場了解相關措施；桃園是國門之都，3年來承擔很大的風險，要謝謝桃園的團隊、客家鄉親及中央一起努力COVID-19（2019冠狀病毒疾病）防疫，配合防疫、守在第一線。

蔡總統表示，鄭文燦努力拚防疫也拚經濟，這幾年來桃園經濟力是全國第一，投資台灣三大方案，「到這個月累積的投資超過新台幣1.8兆元」，其中有超過3500億元來自桃園，桃園是全國第一。

蔡總統說，去年台灣半導體產值是全球第二，半導體產業是護國神山，也是台灣與世界的連結，得讓半導體在全球的地位更重要，也要與國際的民主夥伴加強合作，一起打造民主晶片的永續供應鏈。

蔡總統指出，台灣半導體的供應鏈在桃園有各種廠商，台灣半導體產業要更強大，桃竹苗科技帶是關鍵地帶，鄭文燦很用心，與桃園市府團隊提供最好服務，幫助企業解決問題，很多半導體產業都選在桃園投資，因為桃園有積極的好市長。

蔡總統表示，未來中央會持續投資，支援、協助桃園半導體發展，並推動桃園建設，大家要讓鄭運鵬接棒，讓中央地方持續密切合作，讓桃園繼續進步。

蔡總統指出，台灣的民主要更進步，要向全世界持續呈現台灣重視民主價值、守護民主的決心，也要努力打造民主晶片的供應鏈，守住桃園的進步，讓台灣在世界發光發亮。

鄭文燦致詞時表示，國民黨在有權力、有責任幫助桃園時交了白卷，現在又唱衰桃園；桃園不能走回頭路，相信鄭運鵬能接下他的棒子、做得更好，讓桃園有下一個美好8年。

投資台灣三大方案，分別為歡迎台商回台投資行動方案、根留台灣企業加速投資行動方案、中小企業加速投資行動方案。（編輯：戴光育）1111015

身兼民進黨主席的總統蔡英文（前左）15日赴桃園，出席民進黨桃園市長參選人鄭運鵬（前右）南桃園競選總部成立大會，並親授戰旗。中央社記者葉臻攝 111年10月15日