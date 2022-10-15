蔡英文1週2度到新北輔選 讚林佳龍是優秀領導者

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（中央社記者高華謙新北15日電）身兼民進黨主席的總統蔡英文今天晚間到新北市雲林同鄉會活動為同黨新北市長參選人林佳龍站台，這是她本週第2度到新北輔選；尋求連任的新北市長侯友宜也到場，雙方未碰面。

新北市雲林同鄉會晚間舉行第5屆第1次會員代表大會暨理事長交接及理監事就職典禮，蔡英文與雲林子弟林佳龍一起走進會場，她致詞時說，雲林老人家較多，會投入更多經費在長照，讓老人家受到最好照顧；另外，雲林產業也很重要，中部科學園區虎尾園區招商非常成功，雲林將來機會很多，現在可開始考慮回雲林投資。

蔡英文表示，林佳龍資歷完整，是中壯世代優秀的領導人物，且在台中經營10年後選上立委與市長，可看出林佳龍有決心、願意下功夫與苦功，新北也需要有經驗、有能力及有決心要做事的人。

蔡英文說，他請林佳龍來選新北市長時，第一件事就提到自己是新北市人，而過去在新北市選舉時，雲林同鄉會給予非常大的支持，所以「這次我們新北市長候選人一定要找雲林人來」。

林佳龍致詞時說，做為雲林子弟，總統來講話「心情非常激動」，新北市是許多人成家立業的新故鄉，蔡英文雖沒機會當選新北市長，但她說「要把最好的給新北市」。

林佳龍接受媒體聯訪時說，這場雲林同鄉會交接典禮是年度盛會，許多雲林人都會齊聚一堂，很歡迎侯友宜以地方首長參加，時間安排以客為尊。另外，新北市、包括過去台北縣時代都還沒出過雲林子弟當縣市長，「可說是70年來第1戰」，雲林人要爭一口氣。

在蔡英文與林佳龍到場前，嘉義子弟侯友宜也偕多位國民黨籍現任議員及議員參選人上台，他致詞時說，40年前他到北部首站就選新北，雲林、嘉義鄉親到北部也是希望台灣這塊土地可以進步團結。

侯友宜說，現在最重要是團結在一起，選舉就說好話、做好事，「南部孩子不會說有的沒的」，他就是好好做事、不跟人吵架。（編輯：陳正健）1111015