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黃仁勳將來台 陳其邁：高雄輝達5月有很多技術交流

2025/5/12 12:59（5/12 13:46 更新）
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輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳將出席台北國際電腦展COMPUTEX，引發關注。高雄市長陳其邁（右）12日受訪表示，高雄跟NVIDIA有智慧城市方面合作，5月會有很多技術交流討論。中央社記者蔡孟妤攝 114年5月12日
輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳將出席台北國際電腦展COMPUTEX，引發關注。高雄市長陳其邁（右）12日受訪表示，高雄跟NVIDIA有智慧城市方面合作，5月會有很多技術交流討論。中央社記者蔡孟妤攝 114年5月12日
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（中央社記者蔡孟妤高雄12日電）輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳將出席台北國際電腦展COMPUTEX，引發關注。高雄市長陳其邁今天表示，高雄跟NVIDIA有智慧城市方面合作，5月會有很多技術交流討論。

台北國際電腦展COMPUTEX將於下週登場，傳出黃仁勳最快今天來台，15日與台積電會面，17日宴請供應商，19日在台北流行音樂中心發表演說，為2025年COMPUTEX活動揭開序幕。

陳其邁今天在高雄市議會接受媒體聯訪，被問到私下有無與黃仁勳聯繫時表示，高雄跟NVIDIA最主要是在智慧城市方面的合作，高雄燈塔計畫就是利用生成式的主權AI，來進行各種不同的智慧城市應用服務。

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陳其邁說，因為高雄燈塔計畫，5月跟NVIDIA會有很多技術交流討論，包括各種技術合作的論壇及會議。

他並表示，台北國際電腦展COMPUTEX即將舉行，除了黃仁勳會來台灣，還有很多NVIDIA幹部也會來，尤其負責智慧城市的部門主管都會來。（編輯：陳仁華）1140512

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