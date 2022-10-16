蘇花路廊視風雨可能預警封閉 公路總局籲提前北返

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（中央社記者汪淑芬台北16日電）颱風尼莎為台灣帶來豪雨，交通部公路總局今天預告不排除預警性封閉蘇花路廊，提醒用路人提前北返。

公路總局發布新聞稿指出，受颱風尼莎環流及東北季風影響，蘇花路廊蘇澳至崇德路段已有間歇性強降雨，且雨勢有增強趨勢。

公路總局表示，依中央氣象局降雨資訊，預計入夜後至明天雨勢將更劇烈，考量近日連續降雨，山區道路邊坡土壤含水量已飽和，致災風險潛勢升高，必要時不排除視風雨規模實施預警性道路封閉。

公路總局預估，今天蘇花路廊後續尚有6000輛北返車輛，呼籲用路人提前北返，夜間避免進入山區道路，後續如確有封路必要，將於封路前儘早公布訊息。

公路總局統計省道災情，截至中午12時，預警性封閉南橫台20臨105線天池至向陽路段（25K至44K），實施管制封閉至19日上午7時。

另因坍方或落石受阻路段有3處，包括北橫台7線大曼路段（47至50K）、台7線宜蘭大同鄉英士路段（86K+500）、中橫台8線關原路段（117K+400）。（編輯：張雅淨）1111016