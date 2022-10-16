桃園復興區道路坍塌 市府搶修籲注意路況

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受到山區雨勢不斷的影響，16日上午桃園復興區下巴陵往爺亨道路，上方邊坡突然有沙石夾雜大量樹木崩塌而下，造成人車無法通行，經緊急搶修下午已恢復通行。（桃園市警局大溪分局提供）中央社記者吳睿騏桃園傳真 111年10月16日

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（中央社記者吳睿騏桃園16日電）受東北季風及颱風尼莎環流交互作用影響，桃園市今天雨勢不斷造成復興區多處路段落石，目前下巴陵往爺亨道路已恢復通行，但桃113線落石處仍在搶修，呼籲用路人注意相關訊息。

桃園市政府養護工程處及桃園市警局大溪分局表示，受到山區雨勢不斷的影響，復興區下巴陵往爺亨道路約200百公尺處，今天上午11時許，由於上方邊坡突然有沙石夾雜大量樹木崩塌而下，大量的土石及樹枝阻斷交通，造成人車無法通行，經緊急搶修已於下午1時許恢復通行。

養護工程處表示，另在三光國小前方的桃113線處，下午1時許也發生邊坡大面積落石，造成道路無法通行狀況，養工處指出，交通受阻處先前就曾因地震及颱風坍塌，今天又發生大面積落石現象，將視天氣狀況進行搶修，若雨勢較大會暫時封路，待雨勢較小時再進行搶通。（編輯：方沛清）1111016