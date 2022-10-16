忘關閘門致蘭陽溪水倒灌？水利署澄清水位是考量

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（中央社記者潘姿羽台北16日電）颱風加上東北季風雙重夾擊，北部迎來豪大雨，媒體報導指出，今天發生水利署忘了關閘門，導致宜蘭七賢村大淹水。經濟部水利署對此澄清說明，主要考量內外水位差異，並非忘了關閘門。

宜蘭今天凌晨下起超大豪雨，造成蘭陽溪水暴漲，媒體報導，蘭陽溪水流向員山鄉七賢村的防水閘門因為半夜忘了關，造成七賢村溪洲地區汪洋一片，居民與車輛出不去，抽水機也進不來，正出動警消救災。

經濟部水利署官員解釋，閘門開關須考慮內外水位，外水指的是蘭陽溪，當內水水位高於外水，也就是村裡排水溝的水位較高，重力將使內水往外水流動，達到疏導效果，這便是當地水閘門並未一開始就關閉的原因。

由於颱風尼莎共伴東北季風造成強降雨，水利署指出，宜蘭地區昨晚迄今早上10時，已降雨約達800mm（毫米），蘭陽溪主流水位高漲，水利署第一河川局於16日早上5時30分監測溪州閘門外水已高於內水，無法重力排出，旋即關閉水門、防止倒灌，並在7時多、內水高於外水時，開啟水門維持重力排水。

官員也說，七賢村大淹水的主因還是在於短時間強降雨過大，而非報載「忘了關閘門，致七賢村內水淹水」。

水利署接著指出，為加速溪州排水宣洩，第一河川局積極連絡以大型吊車將抽水機吊放至預佈地點，已於11時30分完成組裝抽水。

中央災害應變中心已於今天上午9時第二次工作會報時，與宜蘭縣災防中心視訊，應變中心表示今明兩天，宜蘭地區將有豪大雨發生的機會，請宜蘭政府確實掌握現場狀況，如有災情，必要時應進行後續撤離事宜。（編輯：楊凱翔）1111016