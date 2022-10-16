颱風尼莎又大一圈 台北宜蘭山區總雨量預測破千

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（中央社記者張雄風台北16日電）氣象局今天表示，輕颱尼莎持續增強、暴風圈擴大，北部、東北部降雨持續，因此上修台北、宜蘭及桃園山區的總雨量預測，台北、宜蘭達1100毫米，桃園由600毫米提高至700毫米。

中央氣象局下午持續發布輕颱尼莎海上颱風警報，尼莎下午2時的中心位置在北緯19.7度，東經120.1度，即在鵝鑾鼻的南南西方約260公里處，以每小時16轉13公里速度，向西轉西南西進行，中心氣壓975百帕。

氣象局指出，颱風尼莎近中心最大風速每秒30公尺，相當於11級風，瞬間最大陣風每秒38公尺，相當於13級風；七級風暴風半徑200公里，十級風暴風半徑70公里。

氣象局預報員徐仲毅在颱風記者會中表示，尼莎過去3小時暴風圈又略為擴大、強度也增強，暴風圈正逐漸通過巴士海峽近海，對巴士海峽及東沙島海面構成威脅；不排除今晚至明天有可能增強為中度颱風。

（圖取自中央氣象局網頁cwb.gov.tw）

徐仲毅指出，昨天、今天的降雨主要都是受到颱風外圍環流影響，昨天以台北市山區雨量較大，今天則是宜蘭地區降雨較多。

氣象局今天下午也上修總雨量預測，預測區間為昨天凌晨0時至17日深夜12時，台北山區、宜蘭山區上看1100毫米，桃園山區上修為700毫米。

徐仲毅解釋，由於秋颱加上東北季風，原本就有預期在北部及東北部會有明顯降雨，主要是總雨量預測超過預估、因此上修；台北昨天持續有水氣移入、加上陽明山地形影響，才會出現超大豪雨等級的降雨。

根據氣象局統計，自昨天凌晨0時至今天下午2時出現較大累積雨量的地區，包含宜蘭縣大同鄉972.5毫米，台北市擎天崗809.5毫米，桃園市嘎拉賀543.5毫米，新竹縣西丘斯山456.0毫米，新北市平溪區水利署火燒寮測站437.0毫米，台中市南湖圈谷377.5毫米，基隆市五堵366.0毫米，花蓮縣赤柯山302.5毫米。

徐仲毅說，預估今晚雨勢仍集中在大台北、宜蘭地區，桃園以北、花東則有間歇雨勢；今天深夜至明天清晨，雨勢會更集中在大台北和宜蘭；明天東北季風增強，桃園以北、北海岸、東北部地區、大台北山區還是會有持續降雨；18日起會逐漸緩和，北部、東半部還是會有明顯雨勢出現。

徐仲毅提醒，明天東北季風增強，有明顯降溫，溫度最低是18日至19日清晨，北部低溫約攝氏18、19度，其他地區20、21度，中南部也會感覺到涼意。

徐仲毅提到，觀測今天最大風力在雲林以北、恆春半島等地有9至10級強陣風，蘭嶼也出現11級強陣風；預估明天、18日東北季風增強，強風區更廣，台南以北、恆春半島等有9至11級強陣風，海面風浪也會增大。（編輯：張雅淨）1111016