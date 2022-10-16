颱風尼莎影響 土石流紅色警戒16條分布新北宜桃
2022/10/16 16:32
（中央社記者張雄風台北16日電）土石流防災資訊網今天下午更新土石流紅色警戒區，擴大為新北、宜蘭、桃園等3縣市共16條，另發布77條土石流黃色警戒於北北基、宜蘭、桃園、新竹縣及花蓮等7縣市。
中央氣象局下午持續發布輕颱尼莎海上颱風警報，尼莎下午2時的中心位置在北緯19.7度，東經120.1度，即在鵝鑾鼻的南南西方約260公里處，以每小時16轉13公里速度，向西轉西南西進行，中心氣壓975百帕。
農委會土石流防災資訊網下午3時30分更新颱風尼莎土石流及大規模崩塌警戒區預報，土石流紅色警戒16條，分布於3縣市，黃色警戒77條，分布於7縣市；並發布大規模崩塌紅色警戒1處、大規模崩塌黃色警戒1處。
農委會指出，16條土石流紅色警戒，分布於宜蘭縣大同鄉英士村、樂水村、太平村，桃園市復興區三光里、華陵里，新北市瑞芳區上天里等地；1處大規模崩塌紅色警戒，位於桃園市復興區華陵里。地方政府應勸告或強制其撤離，並作適當安置。
77條土石流黃色警戒，分布於台北市士林區溪山里；新竹縣尖石鄉秀巒村、玉峰村；宜蘭縣大同鄉茂安村、四季村、寒溪村、復興村；花蓮縣秀林鄉文蘭村，壽豐鄉池南村；桃園市復興區羅浮里、高義里、義盛里；基隆市暖暖區暖東里、碇內里、過港里；新北市三芝區店子里、圓山里，三峽區金圳里、插角里，石碇區潭邊里、烏塗里、永定里，雙溪區泰平里，平溪區菁桐里、薯榔里、嶺腳里、南山里、新寮里、十分里，汐止區烘內里、長青里、茄苳里、保新里、東山里，新店區雙坑里等地。
1處大規模崩塌黃色警戒，位於新竹縣尖石鄉秀巒村。黃色警戒處各地方政府應進行疏散避難勸告。（編輯：張雅淨）1111016
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