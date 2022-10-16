超大豪雨影響 宜蘭大同鄉4學校17日停班停課

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（中央社記者王朝鈺宜蘭16日電）宜蘭縣政府表示，宜蘭明天尚未達天然災害停止上班及上課標準，但因大同鄉部分地區受超大豪雨影響，導致台7線等道路多處坍方，有4所學校明天自行決定停班停課。

縣府下午透過新聞稿表示，自行決定停班停課學校包含大同國民中學、四季國民小學、南山國民小學、大同國民小學樂水分校。

縣府指出，因受地形、雨量影響，致交通、水電供應中斷或供應困難，恐有影響通行、上班、上課安全或致災之虞必須撤離或疏散時，得由機關學校首長視實際情形，自行決定停止上班及上課。（編輯：李亨山）1111016

（圖取自中央氣象局網頁cwb.gov.tw）

宜蘭縣接連強降雨使得員山鄉七賢村成了水鄉澤國，水淹進農舍庭院，住戶憂心若繼續持續強降雨，水會淹進家中。（讀者提供）中央社記者王朝鈺傳真 111年10月16日

受颱風尼莎及共伴效應影響，宜蘭16日降下滂沱大雨，宜蘭市清華二路附近淹水，道路受阻無法通行，8名旅客受困在民宿，消防局出動橡皮艇救援，協助旅客撤離。（讀者提供）中央社記者王朝鈺傳真 111年10月16日