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不斷更新／桃園3里停課不停班 全台明天停班停課一覽
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颱風尼莎挾豪雨襲台 17日全台停班停課一覽【不斷更新】

2022/10/16 17:24（10/16 17:30 更新）
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颱風尼莎外圍環流及東北季風影響，16日白天全台各地有雨，北北基桃、宜花等地區較顯著，預估16日晚間至17日北北基桃雨勢還是會持續。台北市中正區有民眾利用衣服擋雨。中央社記者王飛華攝 111年10月16日
颱風尼莎外圍環流及東北季風影響，16日白天全台各地有雨，北北基桃、宜花等地區較顯著，預估16日晚間至17日北北基桃雨勢還是會持續。台北市中正區有民眾利用衣服擋雨。中央社記者王飛華攝 111年10月16日
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（中央社網站）颱風尼莎持續增強、暴風圈擴大，北部、東北部雨勢明顯，氣象局持續發布輕颱尼莎海上颱風警報。根據總預量預測，昨天凌晨0時至17日深夜12時，台北山區、宜蘭山區上看1100毫米，桃園山區上修為700毫米。中央社為讀者不斷更新各縣市停班停課資訊。

全台17日停班停課資訊整理如下：

基隆市｜正常上班、正常上課
台北市｜正常上班、正常上課
｜山區學校如有安全或有致災之虞時，校長可視實際情形自行決定停班及停課
新北市｜正常上班、正常上課
桃園市｜正常上班、正常上課
｜復興區三光、高義、華陵3里照常上班但停止上課
新竹市｜正常上班、正常上課
新竹縣｜正常上班、正常上課

苗栗縣｜正常上班、正常上課
台中市｜正常上班、正常上課
彰化縣｜正常上班、正常上課
雲林縣｜正常上班、正常上課
南投縣｜正常上班、正常上課

嘉義市｜正常上班、正常上課
嘉義縣｜正常上班、正常上課
台南市｜正常上班、正常上課
高雄市｜正常上班、正常上課
屏東縣｜正常上班、正常上課

宜蘭縣｜正常上班、正常上課
｜大同國民中學、四季國民小學、南山國民小學、大同國民小學樂水分校停課
花蓮縣｜正常上班、正常上課
台東縣｜正常上班、正常上課

澎湖縣｜正常上班、正常上課
連江縣｜正常上班、正常上課
金門縣｜正常上班、正常上課

停班停課資訊以行政院人事行政總處公布為準。

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