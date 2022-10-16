颱風尼莎挾豪雨襲台 17日全台停班停課一覽【不斷更新】

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颱風尼莎外圍環流及東北季風影響，16日白天全台各地有雨，北北基桃、宜花等地區較顯著，預估16日晚間至17日北北基桃雨勢還是會持續。台北市中正區有民眾利用衣服擋雨。中央社記者王飛華攝 111年10月16日

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（中央社網站）颱風尼莎持續增強、暴風圈擴大，北部、東北部雨勢明顯，氣象局持續發布輕颱尼莎海上颱風警報。根據總預量預測，昨天凌晨0時至17日深夜12時，台北山區、宜蘭山區上看1100毫米，桃園山區上修為700毫米。中央社為讀者不斷更新各縣市停班停課資訊。

全台17日停班停課資訊整理如下：

基隆市｜正常上班、正常上課

台北市｜正常上班、正常上課

｜山區學校如有安全或有致災之虞時，校長可視實際情形自行決定停班及停課

新北市｜正常上班、正常上課

桃園市｜正常上班、正常上課

｜復興區三光、高義、華陵3里照常上班但停止上課

新竹市｜正常上班、正常上課

新竹縣｜正常上班、正常上課

苗栗縣｜正常上班、正常上課

台中市｜正常上班、正常上課

彰化縣｜正常上班、正常上課

雲林縣｜正常上班、正常上課

南投縣｜正常上班、正常上課

嘉義市｜正常上班、正常上課

嘉義縣｜正常上班、正常上課

台南市｜正常上班、正常上課

高雄市｜正常上班、正常上課

屏東縣｜正常上班、正常上課

宜蘭縣｜正常上班、正常上課

｜大同國民中學、四季國民小學、南山國民小學、大同國民小學樂水分校停課

花蓮縣｜正常上班、正常上課

台東縣｜正常上班、正常上課

澎湖縣｜正常上班、正常上課

連江縣｜正常上班、正常上課

金門縣｜正常上班、正常上課

停班停課資訊以行政院人事行政總處公布為準。