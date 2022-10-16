颱風尼莎增強為中颱漸遠離海警解除 雙北宜蘭等地仍有豪大雨

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（中央社記者張雄風台北16日電）氣象局今天晚間表示，颱風尼莎增強為中颱，但暴風圈已脫離台灣近海，因此解除海上颱風警報；提醒今晚至明天基隆北海岸、台北市、新北市地區、宜蘭縣山區仍有局部大雨或豪雨。

根據中央氣象局最新颱風資訊，尼莎增強為中度颱風，今天晚間8時的中心位置在北緯19.8度，東經118.8度，即在鵝鑾鼻的西南方約320公里處，以每小時15公里速度，向西南西進行，中心氣壓970百帕。

氣象局指出，尼莎近中心最大風速每秒33公尺，相當於12級風，瞬間最大陣風每秒43公尺，相當於14級風；七級風暴風半徑200公里，十級風暴風半徑70公里。

氣象局預報員徐仲毅說，尼莎逐漸向西遠離，氣象局晚間8時30分解除尼莎颱風海上颱風警報；雖解除海警，但風雨影響還在，桃園以北、大台北及宜蘭今晚可能還是有大雨或豪雨，迎風面東半部還是會有間歇性降雨。

氣象局持續更新豪雨特報，今晚至明天基隆北海岸、台北市、新北市地區、宜蘭縣山區仍有局部大雨或豪雨發生；桃園、東半部地區、恆春半島、屏東山區有局部大雨發生的機會，連日降雨山區請慎防坍方、落石、土石流及溪水暴漲，避免到山區活動，低窪地區慎防淹水。

徐仲毅指出，明天颱風逐漸遠離，但東北季風增強，風雨還是明顯，雨勢比較集中在桃園以北、宜蘭等地，可能有局部大雨或豪雨，東半部也會有迎風面降雨；18至19日桃園以北、東半部還是主要降雨區域，大台北、宜蘭可能有較大雨勢；20至23日大台北、東北部有局部降雨，其他地區則是多雲到晴。

氣象局統計，自昨天至今晚8時30分，出現較大累積雨量如台北市擎天崗999毫米，宜蘭縣大同鄉974毫米，新北市汐止582毫米，基隆市五堵581毫米，桃園市嘎拉賀558毫米。

徐仲毅提醒，明天起東北季風增強，氣溫下降，18日整天至19日清晨，中部以北、東北部降溫明顯，低溫約攝氏18、19度，其他地區低溫約20、21度，留意日夜溫差；東北季風20日減弱，北台灣有機會回到20度以上。

另外，徐仲毅提到，明天雖然颱風逐漸遠離，但東北季風增強，風力反而較今天大，台南以北、恆春半島可能有9至12級陣風。（編輯：張芷瑄）1111016