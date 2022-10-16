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尼莎颱風帶來豪雨 水利署發65則淹水警戒

2022/10/16 21:08
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（中央社記者潘姿羽台北16日電）受到尼莎颱風外圍環流影響，北部、宜花東等地降下豪雨，造成多處淹水，經濟部水利署表示，光是今天一天，已經針對各鄉鎮區發布65則淹水警戒給各地方防汛人員，也透過媒體提醒民眾注意。

經濟部水利署表示，颱風還沒形成前，就已提前於14日召開全署會議，盤點各項整備措施、實地勘查，並針對重點防汛熱區的各局，包括第一、七、八、九、十河川局要求疏通河道，預布抽水機及搶險機具，以及在受池上地震影響的秀姑巒溪堆妥太空包。

水利署在海上颱風警報發布後，隨即成立經濟部二級開設，24小時輪值監控降雨及掌握積淹水災情，並主動與降雨熱區的基隆、台北、新北、宜蘭、花蓮、台東、桃園等縣市政府保持連絡，交換情資與詢問支援需求。

此外，針對雨勢較大的北部山區，石門水庫及翡翠水庫，水利署表示，雖然水庫蓄水量接近滿庫，管理單位也精準掌握上游降雨量，密切與下游第十河川局、台北市及新北市政府保持連絡，調控水庫放水量，同時將水量盡量蓄滿，達到防洪安全、蓄存水資源雙贏目標。

水利署指出，基隆河上游員山子分洪持續分洪，截至晚間8時，已分洪730萬噸洪水入海，有效降低下游汐止地區水位，保障民眾安全。

水利署表示，在接獲宜蘭縣員山鄉七賢村低窪地區淹水通報後，馬上會同宜蘭縣政府，共調派7台大型移動式抽水機到現場全力抽水，目前道路積水已逐漸消退中。

水利署指出，雖然尼莎海上颱風警報將於今天晚間解除，不過17日受颱風外圍環流及東北季風增強影響，桃園以北及宜蘭降雨仍明顯，民眾不能掉以輕心，也提醒民眾可清理自家陽台落水口及居家附近的排水溝渠，將遭受淹水風險的不便降至最低。（編輯：蘇志宗）1111016

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